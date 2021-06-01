國發會1日核定30處地方創生「青年培力工作站」，國土處副處長呂登元表示，地方創生的活動大多得群聚，近期確實深受疫情影響，不過，隨著30處培力工作站獲核定，地方創生已全面上路，預計今年底會再進行第二波培力工作站徵選，這次將徵選60處。

為加大推動地方創生力道，國發會自年初規劃地方創生2.0，補助有地方創生經驗者建置30處「青年培力工作站」以輔導地方創生事業，並於北、中、南、東設分區輔導中心(由產、學、研及社團協會合組)，呂登元表示：「目前培力工作站已完成徵選，並已在今天核定，而各分區的輔導中心，除了南區也都完成設置，因此可以說已全面上路。」

國發會發布新聞稿指出：「培力工作站，每年每處補助新台幣300萬元為上限，由45歲以下且在地蹲點經營地方創生5年以上的青年擔任主持人，並帶領5位青年，發揮母雞帶小雞的功能，營造青年留鄉或返鄉創業的支援體系。」

國發會表示，今天所核定的30處「青年培力工作站」，分布於18個縣市、31個鄉鎮市區，有8個原民鄉鎮及11個優先推動的偏鄉地區，透過開枝散葉的工作站，未來將是協助青年在地就業與生活的最佳實踐場域。

呂登元表示，本次獲選的「青年培力工作站」獲補助一年，至少得辦六場工作坊，每場至少得有20人參加，但受疫情影響，不能群聚，因此必然會受影響，國發會將研議因應的方法，而明年原訂60處培力工作站的徵選也將於今年底展開。

地方創生2.0將分兩期，第一期是110～111年，第二期是112～114年。

(工商 )