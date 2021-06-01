因應新冠肺炎疫情日益嚴峻，全國防疫進入第三級警戒，尤其雙北地區各醫療院所負荷龐大，金管會轄下證券期貨相關機構證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心「F4」，將共同捐助5,500萬元。

其中，捐助中央流行疫情指揮中心3,000萬元，添購組合式負壓隔離艙數套，提升醫護人員安全防護；另將共同捐助台大醫院、臺北榮民總醫院、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院及三軍總醫院等五家醫療院所各500萬元。

證交所表示，F4合計捐贈金額共5,500萬元，盼能給予第一線醫療院所及醫護人員更多支持，以行動力挺醫護，為台灣「抗疫」盡一份心力。

本土新冠肺炎疫情升溫，為協助政府及中央流行疫情指揮中心執行防疫措施，優化防疫相關設備，金管會轄下證券期貨相關機構F4，決定合力捐助3,000萬元，添購組合式負壓隔離艙數套，除可快速組裝，亦能符合居家檢疫、居家隔離的急診需求。艙內兩側入口將醫護人員及病患分流，並備有空氣清淨機過濾病毒，有效保護醫護人員，降低感染風險，提供安全的醫療處置場所。

另有感於疫情告急期間，雙北防疫醫護能量需求大增，醫療體系面臨防疫物資短缺及人力緊繃的壓力，金管會轄下證券期貨相關單位亦決定共同捐助雙北五大醫療院所每家各500萬元，合計2,500萬元，將全數用於醫療院所防疫所需，包括醫療器材及設備的緊急添購、照護病患的醫療支出、對第一線醫護人員的慰問等，挹注醫療資源調度，協助醫護無後顧之憂地執行防疫工作。

證交所指出，金管會轄下證券期貨相關機構，肩負推動我國資本市場健全發展的重要使命，為實際支持政府及中央流行疫情指揮中心防疫政策、善盡企業社會責任，此次以行動聯手「抗疫」，除表達全力支援並感謝站在第一線的醫護和防疫相關人員，亦期盼協助國人早日度過難關、戰勝疫情。

(工商 )