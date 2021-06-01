育達慈善會捐贈愛心粽，由雲林家扶宅急便給服務家庭提前慶端午。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

端午節將屆，但疫情嚴峻無法聚在一起包粽子，雲林家扶的服務家庭原本以為今年吃不到粽子，不過育達慈善會沒有忘記送上愛心粽，1日訂購上千顆肉粽送到雲林家扶，由社工們分送給服務家庭，藉由端午吃粽子的儀式感，在防疫期間傳達善心人士的愛心。

疫情打亂大家的生活步調，但育達慈善會的「育達粽子」沒有延誤，1日依然準時送達雲林家扶的服務家庭手中，阿玲阿嬤接過社工老師帶來的粽子，感動地說，家扶沒有忘記的她們，原本擔心今年沒有粽子吃，看到雲林家扶在端午節前送來粽子，讓她備感溫馨。

雲林家扶主任廖志文表示，因為疫情影響，育達慈善會取消了以往的現場包粽子活動，改訂購現成的粽子送到雲林家扶，再由社工們穿上全套的防疫服及時送到服務家庭手中，也將育達慈善會的關懷與慰問一一送達。

雲林家扶社工督導歐厚成說，1日早上接到育達慈善會送來上千個「育達粽子」，馬上開著送粽子專車，將一串串粽子送到服務家庭手中，讓服務家庭成員避免外出減少染疫風險，大家收到粽子都非常感動，並期待疫情趕快消退，明年相約包粽子。

(中時 )