在家防疫，不只生鮮可以外送，藝術家也能為觀眾客制化服務，在線上「快遞」作品，和觀眾互動。藝術團隊明日和合製作所作品《Surprise！Delivery和合快遞》，內容有如大禮包，共有20名創作者參與，有人為觀眾朗讀情色小說，有人帶觀眾遠端逛家中書櫃，透過語音或是線上進行。

《Surprise！Delivery和合快遞》計畫由洪千涵、黃鼎云、張剛華三人共同策畫，洪千涵表示，疫情下藝術家工作停擺，生計大受影響，「與其單打獨鬥，不如集結眾人力量，一起用最簡便、有創意的方式，提供輕鬆好玩的作品和觀眾互動，一來可以延續原有的創作能量，二來是可發揮創作者的第二、第三專長。」

早在去年開始，明日和合就開始醞釀「藝術快遞」的想法，隨著這波疫情來得猛烈，參與的20名藝術家在5月下旬快速動員起來，提出各自的作品理念，前置作業時間不到一周，洪千涵表示，這可說是藝術家對社會變化的臨場反應。

20名藝術家的創作五花八門，像是張剛華〈耳朵裡的春浪潮濕濕噠〉，每位預約的觀眾會接到一通電話，必須戴上耳機聽，張剛華會為觀眾讀情色小說，洪千涵的〈河畔催眠公主〉，則是運用語言，帶領觀眾體驗不同的情境，以及黃鼎云的〈鼎個小云〉，帶觀眾遠端逛他的書櫃。

特別的是，張吉米的〈張騎米〉，會從他家中騎車到觀眾家門口，並在兩地移動的過程不斷地打卡，假如疫情變得嚴峻，無法出門，也會以打卡和截圖的方式進行。此外，〈鄭烜勛的小人物探險隊〉，則是會運用藝術家手邊的小物件、道具，製作成一份獨一無二的作品，並寄給觀眾。

參與的藝術家還有印卡、李世揚、周君樸、周能安、林素蓮、馬維元、高偉哲、康雅婷、張汶皓、張庭瑋、曾彥婷、廖海廷、鄭伊里、蕭慧瑩和蘇品文。

(中時 )