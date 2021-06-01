針對111年學測的應試準備，大考中心規畫於7月28日至30日辦理試辦考試，並於4月12日接受報名，不料卻於4月15日遭駭客入侵，約有2000筆報名資料經不明人士瀏覽，大考中心隨即實施緊急應變，並委請第三方公正單位進行事件調查與鑑識。

大考中心表示，為協助首屆使用108課綱的學生面對111學測的應試準備，特別舉辦試辦考試。依目前清查，約有2000筆（占當時總數的2.76％）學生報名資料經不明人士瀏覽，大考中心已依個人資料保護法規定通知相關當事人。

對於發生此事件，大考中心深感遺憾與歉意，除已修正系統邏輯判斷缺失外，並已強化集報單位密碼強度，以避免類此事件再次發生。目前全案送司法調查中。同時，大考中心也依資通安全事件通報及應變辦法進行通報與損害復原作業，並已議處相關人員。

大考中心強調，4月20日開始上線供學校前置作業至5月27日下線的今年指考報名系統，與試辦考試報名系統不同並完全區隔，本次事件與今年指考報名系統並無關聯。

教育部則說，大考中心試辦考試報名系統遭不明人士瀏覽，全案已送司法調查中。教育部也責成大考中心進行檢討並追本務究相關人員責任，同時強化資通安全防護，避免類此事件再次發生。

另教育部也要求大考中心詳細去檢視今年的指考報名系統，確認沒有問題。教育部要期待大考中心吸取此次經驗，用最嚴謹的態度辦理即將舉行的指考，尤其面對疫情的變化，須以最高防疫規格進行準備，維護考生權益及安全。

(中時 )