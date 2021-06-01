北市士林區社子島30日晚間10點發生槍擊案，警方調查原來是被害人遭辣椒槍攻擊後持改造手槍反擊。（圖：本報資料照）

新冠肺炎疫情大爆發，全國三級警戒，八大場所通通關閉，黑幫份子也跟著「安靜」下來。據了解，幫派也怕染疫，導致堂口淪陷，不只下達「禁足令」，禁止幫眾嫖、賭群聚之外，甚至老大還會在群組按時傳訊息點名，黑幫自我管控，也讓雙北的犯罪率明顯下降。。

據悉，台灣三大幫派之一天道盟，罕見祭出防疫「江湖令」，除禁止幫眾嫖、賭群聚之外，也關閉旗下經營的酒店、賭場與俱樂部，嚴防堂口出現防疫破口。

而近期疫情最嚴重的雙北，犯罪率也明顯下降。30日晚間，北市士林社子島10點多發生槍擊案，警方調查，張姓男子帶一群人前往陳男住處尋人未果，反遭陳的堂哥嗆「去別處找！」他盛怒拿出「辣椒槍」潑灑，嚇得陳躲到鐵皮屋頂樓持改造手槍反擊。警方調查，到場的7、8名幫眾，大多是20多歲年輕人，僅張嫌46歲，警方以殺人未遂等罪送辦，持續追查其他共犯。

據悉，這是近期雙北少見的群聚鬧事，因為「大哥有交代」。據TVBS報導，知情人士表示，老大他們會在群組裡面點名，看小弟們有沒有回覆，也會叮嚀小弟，都不要出門。該知情人士表示：「黑社會就是這樣嘛，寧願你在火拼被人家打死，也不要被這疫情害死。」

(中時新聞網)