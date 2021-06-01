日本新世代創作天王米津玄師繼超級名曲〈Lemon〉後，再推全新抒情作品〈Pale Blue〉，已於5月31日上架至各大數位平台。這首歌曲是繼〈Lemon〉、〈馬與鹿〉、〈感電〉之後，米津玄師四度演唱日劇主題曲，搭配北川景子、瑛太主演的話題日劇《離婚活動》，是他第一次為以愛情為主軸的日劇創作，並以劇情「從離婚展開的戀情」為題，歌曲日前搶先在劇中播出，隨著劇情高潮迭期在每一集的結尾完美進歌，不僅令人印象深刻，更登上Twitter熱搜排行首位。

米津玄師自繪單曲視覺。（索尼音樂提供）

米津玄師去年專輯《STRAY SHEEP迷途之羊》在日本短短10天就衝破百萬張，日前更宣布拿下公信榜的實體數位合計銷量200萬張驚人成績，僅次全球天團BTS。不僅如此，他也動作頻頻跨足遊戲界，成為首位在遊戲《要塞英雄》 上進行演出的亞洲歌手，更和UNIQLO、GIVENCHY等國際品牌合作，這次發行新歌，他更將過去所有作品上架至社群平台TikTok，期待能再次席捲全球！米津玄師〈Pale Blue〉已上架至各大音樂平台。

此外，他的代表作之一〈Lemon〉一曲日前獲得「日本音樂著作權協會」卡拉ＯＫ、點播等綜合營收機制的年度貢獻銀獎，金獎為LiSA演唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉，而〈Lemon〉是去年的金獎，連續兩年橫掃樂壇，人氣不墜。

(中時 )