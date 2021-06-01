居家防疫時間再延長，解悶成為全民運動，全球領先的行動短影音平台TikTok推出「#防疫大作戰」，分享在家解悶三大招，響應名人洗手舞，健身鍛鍊跳起來；烹飪菜鳥也會做的懶人食譜；或是聽醫師分享專業防疫知識。用短影音與好友同樂，維繫感情兼顧安全，更收穫滿滿醫療知識！

（TikTok提供）

2021 最時髦的「防疫洗手舞」蔡依林洗手舞 莫屬，Jolin靈機一動將〈Stars Align〉洗腦旋律改編成「防疫版dadada洗手舞」，提醒歌迷勤洗手防疫，更讓洗手瞬間變時髦。快跟著 Jolin 一起做好防疫，噴完酒精就這樣跳。而知名男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》成員們也共同發起防疫 #舞蹈接力賽，「防疫很重要，我們要洗洗洗洗手」，超洗腦旋律號召粉絲們TAG好友接力，一同為醫護加油打氣！

同時防疫期間不能外出用餐，TikTok特別蒐羅各路好手的懶人食譜，集結成「防疫宅在家食譜大全」，不論是今晚我想來點銷魂炒飯、下午想來杯夏日減脂優格，全都超簡單零失敗。此外，日前討論度超夯的中藥「清冠一號」是否真的可以治療新冠肺炎？慢性病患者在疫情期間又該怎麼辦？TikTok #居家防疫集結各領域專業醫師，甚至心理師，傳遞正確的防疫知識與健康資訊。

(中時 )