新型冠狀病毒疫情嚴峻，中國信託金控支持正在第一線奮戰的醫護人員，宣布捐款5,000萬元，提供臺北市政府、新北市政府、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院等單位，專款用於醫護人員生活補助、醫療器材、醫療及防護物資採購等相關項目需求。

中國信託金控表示，此筆防疫捐款將捐助臺北市政府新臺幣1,000萬元、新北市政府新臺幣1,000萬元，指定用於醫護人員生活補助；另外捐助臺北市立聯合醫院新臺幣2,000萬元、新北市立聯合醫院新臺幣1,000萬元，指定用於購置高階多功能呼吸器、製氧機、高氧加濕器、血氧監視器、快篩試劑等醫療器材、醫療物資以及防護裝備等相關項目需求，希望第一線醫護人員能有足夠的裝備照顧病患，並保護自身安全。

中信金控強調，視對抗疫情為長期目標。現階段捐款只是針對第一波最迫切所需的機構，未來仍將密切關注政府及客戶的防疫需求持續投入，身為企業社會公民一員，遵循各項防疫指引保護同仁安全，更向堅守崗位的醫護人員致上最高敬意，期盼臺灣盡快走出疫情困境，讓民眾安心恢復正常生活。

(中時 )