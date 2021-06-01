台灣疫苗不足，不少民間人士紛紛表達協助意願，鴻海創辦人郭台銘也將斥資60億進口500萬劑BNT疫苗，卻遭指揮中心諮詢小組委員李秉穎指控是「快過期疫苗」，引起永齡基金會執行長劉宥彤不滿，對此李秉穎在晚間受訪時也認了，表示是自己口誤。

近日疫苗不足爭議不斷延燒，民進黨政府遭質疑為了國產疫苗而打壓國外疫苗，甚至對民間企業購買疫苗一事態度反覆，李秉穎更在周玉蔻節目上質疑郭台銘要購買的疫苗「聽說快過期了」，引發爭議。

劉宥彤大動作反擊，砲轟李秉穎「用什麼身分發言？、「聽說是聽誰說」，質疑李說話不負責任，更酸「既然李醫師是個人立場聽說，那我也只是發表個人意見，不代表基金會立場」。

李秉穎在晚間受訪時，對此表示「是口誤」，並稱本意只是提醒要注意疫苗進口後所需的檢驗時間，自己不知道郭台銘要購買的是何種疫苗，沒有那個意思。

國民黨桃園市議員黃敬平也在臉書痛批，陳時中說不要大陸代工疫苗，郭台銘從原廠德國進口，現在又被說快過期，不懂指揮中心到底想要怎樣。

(中時新聞網)