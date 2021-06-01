全國新冠肺炎疫情嚴峻，環境消毒成為保障健康的方式之一，民眾反映市府針對COVID-19確診者足跡進行消毒，擔憂消毒劑影響毛孩健康。台中市政府1日邀請台中市獸醫師公會理事長劉彥杰出席記者會，強調消毒藥劑均依照比例稀釋使用，不影響毛孩健康；若民眾仍不放心，市府已建立「環保局消毒地圖」，每日將預先公布隔日消毒地點及時段，民眾可避免前往。

台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會。市長盧秀燕表示，台中市登記在案的家犬、家貓合計約25.4萬隻，其中家犬約18.7萬隻、家貓約6.7萬隻，佔台中市總戶數的4分之1，雖使用消毒劑對毛小孩健康不會有危害；但部分民眾擔心毛小孩較敏感。

市府即日起於網路公布所有清消場域，資訊公開透明，讓市民朋友參考避開，也請大家告訴大家，傳遞正確資訊。

社團法人台中市獸醫師公會理事長劉彥杰強調，市府所選用的消毒藥劑，均依照正確比例稀釋及使用，對毛小孩不會造成影響，請民眾放心。他分享「友善動物 毛孩也得防疫」外出返家3原則；包含保持社交距離、繫牽繩並看緊毛孩、返家清潔毛孩與勤洗手，兼顧人類與毛孩健康安全。

(中時 )