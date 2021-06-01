台灣本土疫情在5月急速升溫，指揮中心於5月11日將全台疫情警戒升至第二級，總統蔡英文18日視察指揮中心時，5分鐘談話3度提及聯亞生技、高端等國產疫苗廠商，並喊話7月底前會有第一波國產疫苗量產，加上5月19日全台升至第三級警戒，讓不少投資人看好疫苗概念股，然而，隨著海外疫苗採購受到壓力無法順利進口，高端疫苗目前仍處在第二期試驗引發疑慮，甚至傳出政府炒股等聲浪，導致高端疫苗連2日苦吞跌停，然而，高端疫苗的股價從去年以來就呈現很典型的疫情受惠股走勢。

高端疫苗從去年農曆年前的收盤價30.75元，在2月中旬全球各地疫情開始傳出後股價一路飆升，並隨著「天國一揮」炒作熱潮，在2020年7月初來到高點134.5元，半年來大漲337.39%，並隨著市場資金回流電子股等成長類股，先前高漲的生技股回檔壓力沉重，高端疫苗股價跟著重挫，股價大幅回檔至100元區間震盪，並在2020年10月間創83元波段低點，跌幅高達近40%。

不過，今年2月，指揮官陳時中曾預告國產疫苗將是未來防疫重點，高端從農曆年前的收盤價148.5元漲至5月17日最高價417元，漲幅逾180%。就在台灣5月疫情急速升溫的同時，台股先在5月11日大跌逾650點，熱門股包括航運、鋼鐵、電子股倒成一片，高端疫苗11日大漲超過7％，國光生收漲3.59％，亞諾法上漲5.78％，大江上漲3.3％。12日盤中更一度大殺超過1400點，跌幅高達8.55%，高端疫苗等生技股持續強勁漲勢。

高端疫苗從5月11日成交張數從前一日的2000多張躍升至7152張，更在12~18日連續幾日成交張數突破萬張，股價更是翻漲將近49%，但股價也隨著量縮下跌，一度回檔至收盤價344.5元，並在上周台股快速回升之際，每日成交量維持在5000至3000張區間，股價逐步回升，直至台灣社會對於政府護航、甚至提出炒股等議題，導致高端疫苗從400元區間震盪快速回落。

先是蔡英文接連對國產疫苗研發表達高度重視，加上高端疫苗5月30日(上周五)發出重訊，宣布已與衛福部疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約，卻在本周以來苦吞2根跌停，1日收盤仍有高達近萬張賣單高掛。至於為何高端疫苗明明就獲得政府大單，股價卻疲弱不振，主要是近期民眾對政府為什麼採購還在二期未解盲的疫苗的疑慮，甚至要加速通過緊急使用授權(EUA)，蔡英文親上火線說明，陳時中也針對高端疫苗第二期試驗與國外的量體規模的不同，但早已無法消除市場已經對國產疫苗的疑慮。

目前包括鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會與鴻海集團合作火速申請海外疫苗採購，由台康生技接受委託，擔任申請的廠商，以及多個民間團體也釋出意願，雖然高端疫苗技轉美國國衛院NIH 技轉全長基因修飾重組S-2P 蛋白作為疫苗抗原，篩選出候選疫苗免疫組合物，另外再採用美國公司開發的佐劑，從結果來看國產疫苗未必如外界想像那麼多疑慮，但要走到能量產還有一大段時程，但從台灣民情對於海外採購疫苗急迫性來看，考驗政府如何面對嚴峻的疫情現況。

(中時新聞網)