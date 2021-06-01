中央氣象局指出，今天（1日）凌晨受滯留鋒面影響，中南部地區仍有局部大雨或豪雨發生，午後西半部及宜花地區有出現局部短暫雷陣雨。不過這波雨勢總算在今日告一段落，隨著鋒面逐漸北移，週三（2日）、週四（3日）天氣將轉回晴朗炎熱天氣，降雨以午後雷陣雨為主，直到週末，鋒面再度南下。

氣象局表示，滯留鋒面將於週三北移離開台灣上空，各地轉為多雲到晴天氣，午後留意有雷陣雨或局部較大雨勢發生的機率；天氣放晴，各地高溫回升，西半部高溫約32、33度，東半部30、31度。

天氣專家吳聖宇指出，隨著鋒面更往北移動，台灣附近的大氣變得較為穩定，對流系統發展的位置也將隨著鋒面而往北調整，整體的降雨機率會減少許多。剩午後因熱力作用所引發的熱對流降雨。

根據氣象局預報，鋒面會在週六（5日）、週日（6日）再度南移至台灣上空，各地的降雨將再度增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；到了下週一（7日）、週二（8日），鋒面將移動到巴士海峽，屆時花東、南部地區及中部以北山區都會出現局部陣雨。對流發展時需嚴防雷擊、強陣風等劇烈天氣。

至於第3號颱風彩雲持續往西北方向朝菲律賓呂宋島近海前進，對台灣不會有直接的影響。

(中時新聞網)