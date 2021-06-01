總統蔡英文親上火線、撇清「炒股」也沒用，高端疫苗今慘吞第二根跌停，直接以315.5元鎖死，終場高掛9665張委賣量，兩天市值蒸發逾156億元；當一堆投資人排隊賣股之際，八大公股銀行卻悄悄買進6755萬元、約214張的高端疫苗，由於公股具官方色彩，讓高端疫苗再度蒙上「政治力挺」的質疑。

金融圈人士表示，會透過8大公股券商下單，顯現在買賣超上，基本上是4大政府基金、公股金控證券的自營部門以及銀行業的投資部位，因此，八大公股銀買超金額，是十分具有參考價值。

公股券商高階主管表示，這份統計包含個人戶，多是公股金控旗下的證券客戶下單的，高端疫苗現在連續跌，風險又高，若是官股下單，未來這些資訊都是透明的，誰買就陷誰於不義。

高端疫苗神秘下單不僅於此，消息指出，疾管署與高端疫苗30日公布500萬劑疫苗採購合約前，已有神秘投資人分別在上周分批買進、累計買超1080張，等於砸逾4億元買進高端疫苗；分析師表示，台灣大戶很多，不敢說這是內線交易，但敢單一重壓高端疫苗，絕對是「賭徒心態」。

分析師指出，假設神秘投資人掌握重要資訊、有政商淵源，知道重要消息而重壓單一個股，當然會有內線交易的疑慮，但重點是大家都不知道神秘客是誰，倘若是海外基金投資，逾4億元的資金，對基金來說占比很小，這筆投資就相對單純許多。

高端疫苗連吞兩根跌停，神秘投資人正面臨短線套牢的壓力；分析師表示，高端疫苗下跌，主要是投資人懷疑個股被政治上下其手，也有人解讀為「利多出盡」。

高端疫苗連連虧損，本來在投資人眼中是名不見經傳的個股，在疫苗利多、蔡英文背書的加持下，從2020年元月29元起漲，隨著二期臨床接近收割階段，愈來愈多投資人買進高端，日前一度飆破417元，漲幅超過13倍。

分析師表示，不論是疫苗或新藥，「解盲」本來就是一翻兩瞪眼，「成功上天堂、失敗就住套房」，很多投資人擔心，基亞連續19天跌停鎖死的夢靨再度發生。

分析師透露，對比近1年半來，同樣是生產疫苗的莫德納股價漲幅9倍多；值得投資人留意的是，莫德納股價大漲是疫苗大量生產前，簡言之，倘若高端疫苗解盲成功，待營運轉虧為盈，股價漲已率先反應，未來聞風不動的可能性高，若投資人搶短或逢低想買進，仍要謹慎小心，沒有十足把握，還是少碰風險高的疫苗股。

(中時 )