中央宣布搭乘國內線班機旅客至離島需快篩陰性，唯獨漏列醫療資源貧乏的綠島及蘭嶼。台東豐年機場資料照。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布，旅客搭乘國內航班需快篩陰性，才能飛往金門、連江、澎湖等離島，卻唯獨漏醫療資源更缺乏的綠島及蘭嶼，當地民眾覺得被忽視，居民無奈大嘆「偏遠地區多可憐，難道台東不屬於台灣嗎？」但中央疫情指揮中心表示，因綠島、蘭嶼鄉同屬台東縣，管轄權在縣府，而台東縣府則提出，居民可自願到當地衛生所快篩，並將持續跟中央爭取在台東機場設置快篩站。

準備搭機飛往蘭嶼的民眾，進機場前需實名登記、量體溫及噴酒精消毒，由於台東到蘭嶼、綠島兩離島的船班都已停航，每日2至3班的飛機成了島上居民唯一的聯外交通，中央宣布離島需快篩陰性才能准飛，當地居民肯定其立意良善，但卻不滿政策為何只將金門、連江、澎湖列入，卻獨漏綠島、蘭嶼。

台東縣宣佈凡進入兩離島者，採自願性方式可前往當地衛生所進行快篩，每人費用250元。對此，正打算飛往蘭嶼工作的王先生肯定表示，他說，雖然有點麻煩，但可以保護當地居民；然而住在蘭嶼的黃小姐卻頗有微詞說道，住偏遠地區的我們多可憐啊！台東難道不屬於台灣嗎？

中央宣布搭乘國內線班機旅客至離島需快篩陰性，唯獨漏列醫療資源貧乏的綠島及蘭嶼。蘭嶼機場。（蔡旻妤攝）

中央流行疫情指揮中心在記者會上表示，由於綠島、蘭嶼兩鄉同屬台東縣內、非跨縣市，權責屬台東縣府、台東縣衛生局；然台東縣副縣長王志輝回應，飛往綠島、蘭嶼的乘客多半是當地居民及工程人員，遊客不多，民眾可自願到離島衛生所做快篩。

台東縣府則強調，由於台東航空站屬交通部民航局管轄，將持續向中央爭取設置快篩站，以保障綠島、蘭嶼居民的健康。

(中時 )