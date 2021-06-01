孟加拉警方表示，著名的盜獵者「老虎哈比卜」終於落網，此人原名哈比卜·塔魯克德（Habib Talukder），因為善於獵虎而得到以上的外號。他已獵虎20年，躲避警察也是一流的，居無定所，住在廣闊的蘇達班森林(Sundarbans )裡，每當警察突襲該地區時，他總能提前落跑。

不過法網恢恢，當地警察局長拉赫曼(Saidur Rahman)說，這名 50 歲的獵人，在周六晚間落網，他當時在巴格哈(Bagerhat)南部地區的自己家中休息被捕，現已送進監獄候審。

孟加拉虎是世界體型次大的老虎(僅次於東北虎)，生存於印度和孟加拉國的森林地區，然而這種美麗的大貓已經瀕危，事實上世界上所有的老虎都有滅絕的危機，因為不知為何，從古至今人們總喜歡把獵殺老虎做為勇氣的象徵。毛皮、骨頭甚至肉都會被黑市商人買走，賣到中國大陸或其他地方。

塔魯克德早年是一名採蜜人，採的是野生蜂蜜，有時採蜜人會遇到森林裡的猛獸，塔魯克德就開始轉型成狩獵大型貓科動物的獵人，名義上是保護採蜜人，但顯然只是個理由而已。

他在採蜜人眼中是個傳奇人物，令人感到敬畏。”當地採蜜人薩拉曼( Abdus Salam )說：「他是一個危險的男人，可以在森林里和老虎單獨戰鬥。我們尊重他，但也害怕他。」

不過，在警方眼裡，塔魯克德就是個法外狂徒，犯了無數條野生動物保護法，早在20年前就已被通緝，之後一直與警方鬥智鬥勇。

森林官員阿巴丁（Joynal Abadin）說，塔魯克德經常冒險進入森林，他被正式指控狩獵三隻老虎和五隻鹿。

但塔魯克德告訴當地人，他是在 20 多歲的時候，第一次殺死老虎，之後20多年的獵人生涯期間，獵殺了多達 70 隻大型貓科動物。不過他也有可能吹牛，無法證實。

孟加拉虎的棲地因人類活動的原因變得破碎，蘇達班森林是其中一個棲地，而且此處的老虎面臨生存危機。據調查， 2004 年找到 440隻，然而10年後的 2015 年，只找到 106隻，創下歷史新低。

地區森林保護官員說，塔魯克德被捕，讓人「鬆了一口氣」。

(中時新聞網)