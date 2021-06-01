2020年4月間臉書出現1支影片，影片中一名長相斯文的男子拿著菜刀、哭喪著臉對畫面外的人哀求「不要衝動」，該影片被加註「此人對一名女孩子性騷擾，哇還拿刀子」，不少網友痛罵男子是渣男。不過事後畫面中的男子報案，原來他才是被害人，被人逼迫拿刀、還拍下影片放上網公審，台北地檢署1日依強制、誹謗等罪起訴涉案1男1女。

據ETtoday報導，原來影片中的李男曾提供住處給20歲的朱姓女子住，後來雙方不合，朱女帶著謝姓男子等人闖入屋內，朱女先衝進廚房拿菜刀揮牆壁揚言「我要砍人」，之後謝男則逼李男拿菜刀，李男被迫輕輕拎著刀哀求「不要衝動」，謝男拍攝影片後上傳臉書，朱女也轉傳影片到自己帳號。

事後李男報案，辦案人員調查發現，謝男雖稱李男性騷擾，還指他拿刀想恐嚇，但觀看影片可發現實際上李男在影片中表現出害怕的樣子，明顯是被脅迫，因此認為朱女和謝男涉嫌強制、侵入住居、恐嚇、以及誹謗等4項罪名，依法提起公訴。

(中時新聞網)