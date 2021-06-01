應對共軍重武器 印軍證實向邊境部署K9自走炮

印度陸軍副參謀長莫漢蒂（Mohanty）在訪問了不久前與中國發生部隊衝突的拉達克地區後，首度向媒體證實，為因應中共往新疆地區輸送大量新式火炮，印度軍方已向拉達克地區部署了K9自走炮。這是中印達成兩國邊境脫離接觸協議後，印方首次承認向先前發生嚴重死傷衝突的邊境地區部署重型武器。

《觀察者網》引述印媒《今日印度》報導，近日，印度陸軍副參謀長莫漢蒂訪問了拉達克東部地區。印度軍方為此發佈照片並證實，印軍已經在中印邊境地區部署了印度授權製造的韓國K-9自走炮，而部署K-9自走炮是為了應對新疆軍區近期收到的許多新的火炮系統。

報導說，K-9自走炮是由韓國三星造船重工研製的155mm自走榴彈炮，該型火炮重47噸，最大射程40公里，最大射速每分鐘12發。印韓的自走炮是在2017年4月簽署合約，總數100輛，成交價6.46億美元。前10輛K-9自行榴彈炮由韓國負責生產，後90輛則在印度進行本土組裝。2019年印度陸軍接收了首批印度國產化組裝的K-9自走炮，部署在靠近巴基斯坦一側的印度陸軍西部司令部。

據報導，K-9自走炮採用1000馬力德國MT881Ka-500型發動機和美國阿裡遜公司的X1100-5A3液力機械傳動裝置，以及液氣懸掛，因此成為印度陸軍機械化兵器動力傳動最優秀的車輛。印度軍方一直希望發揮K-9自走炮機動能力強的特點，將其部署在高原上。

印媒指出，K-9部署到中印邊境地帶要接受更多的高原試驗，早先印軍在列城地區曾部署3輛K-9自走炮以檢測其高原性能。

去年以來，印度一直在靠近中印邊境的拉達克地區部署新接收的武器，其中包括印度空軍增加部署3架剛到貨的阿帕契武裝直升機和米格-29戰鬥機。此外，印度陸軍還部署了數量不多的T-90S主戰坦克。

(中時新聞網)