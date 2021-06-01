蔡英文總統晚間在臉書表示，目前的構想是疫苗接種預約平台將設在大家很熟悉的健保快易通 App內，大家可以很快地預約，知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗。系統測試完後，很快就會上線。

總統表示，「我們已經採購了疫苗，當疫苗來的時候，讓大家方便的接種疫苗，又不要造成群聚的風險，這是我們現在正在努力規劃的方向」，解決問題，就是政府最重要的角色。

蔡總統指出，用科技解決問題，是疫情期間，大家越來越習慣的方式。昨天，她透過直播談話，向大家報告了政府的疫苗政策方向，除了緊盯疫苗的進度，我們也在為接下來大規模的疫苗施打，進行準備。

她說，今天早上，她找了唐鳳政委開會，了解疫苗接種預約平台 的設計和測試進度。「我們目前的構想，是將預約平台設在大家很熟悉的健保快易通 App內」，大家可以很快地預約，知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗。系統測試完後，很快就會上線。

至於施打的場所，她說，除了沿用既有的流感疫苗施打系統，也正在全面盤點醫院、診所及可能的大型施打場所。

她說，要謝謝許多縣市首長，在幾天內，就非常有效率地協助第一線防疫人員施打疫苗。這當中建立起來的模式，有助於我們為下一波的大規模施打疫苗做準備。

(中時 )