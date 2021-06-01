隨著美國經濟數據出現顯著改善，加上歐洲各國也出現近年來少數製造業活動強勁的表現，帶動美股在6月第一個交易日上揚，道瓊工業平均指數周二(1日)早盤一度上漲超過200點，科技股則是開高走低，台積電ADR股價也一度上漲超過1%。

截至台灣時間1日晚間10點25分，道瓊工業平均指數上漲94.33 點或0.27%、暫報34,623.78點；標普500指數上漲3.77 點或0.090%、暫報4,207.88點；那斯達克指數盤中翻黑、下跌17.66點或0.13%、暫報13,731.08

點；費城半導體指數上漲2.58 點或0.081%、暫報3,189.14點，較早些時間大漲超過1%大幅回落。

5大科技巨頭除微軟齊漲，電動車大廠特斯拉股價上漲2.48 美元或0.40%、暫報627.70美元。台積電ADR股價上漲1.13美元或0.96%、暫報118.44美元；聯電ADR股價盤中翻黑、下跌0.010 點或0.11%、暫報9.40美元。

美國疾病管制中心 (CDC)近期發布報告指出，全美國已經超過一半的人口接種至少1劑疫苗，上周六單日新增確診數達12663 例確診，為去年疫情爆發以來最低。

OPEC + 部長級會議正在召開，市場關注全球油市前景，是否繼續擴產，OPEC + 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 建議，有望計畫在 7 月增產。伊朗核協議近期也傳出有望達成，預料將對油市供應帶來擴張影響。

(中時新聞網)