台灣疫情嚴峻，多數民眾渴求施打疫苗避免遭新冠病毒感染，多個民間團體、企業有意自購疫苗捐贈施打，但中央政府的態度卻變來變去，引起各界關注與批評。對此，前立委沈富雄直言，現在政府的心態就是與人民為敵，有許多退休官員甚至是獨派大老都看不下去，他更質疑，現在到底是誰在製造分裂？

針對各界爭論不休的疫苗問題，沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，這真是讓人很傷感，他還透露，現在台大醫院內部，也在疫苗問題上分裂成兩派，但也有些人，比如說當過衛生署官員張鴻仁、蘇益仁，他們是很優秀的官員，而他們這次很憤慨，說當官當了20幾年，退休離開政府20幾年，從來沒看過政府這樣，他們講說，如果是為了賺錢，樣樣照規矩，如果是為了救命，什麼規矩都可以跨越，這是基本原則。

沈富雄感嘆，現在政府的心態就是與民為敵，像李鎮源院士的大徒弟，中研院的院士，那個是獨派大老，他也說這件事情看不下去；財經專家謝金河是偏綠的，他也看出這件問題的嚴重性，謝金河說不要讓疫苗把國家分裂，到底是怎麼個分裂法？到底是誰在分裂？講清楚。

此外，前衛生署副署長賴進祥也引用《藥事法》第48-2條指出，疫情嚴峻時，民間可逕自買疫苗，且緊急時不必封緘、檢驗，也不必由藥商提出申請，強調該法條是18年前SARS時，為了救命所修訂而來的。

(中時新聞網)