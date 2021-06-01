台中市獲中央配發2萬7000劑COVID-19疫苗，目前已收到1萬7000劑，其餘預計明（2）日陸續抵達。台中市副市長黃國榮表示，疫苗將分配給十大類人員，其中2萬2000劑優先分配給醫事及相關人員，週四前施打完畢；剩餘5000劑則規劃週五施打，對象是第一線防疫人員，包含消防、清潔、防疫計程車司機、社工、里長，也特別將「前線醫護的托育人員」納入施打名單。

黃國榮表示，中央第一波配發1萬7500劑疫苗，昨日已全數施打完畢，新配發2萬7000劑疫苗，包含昨日到貨7000劑、今日到貨1萬劑、預計明日到貨1萬劑，其中的2萬2000劑優先配發給醫事及相關人員，今起一連三日於台中市18家醫院及各衛生所施打，預計週四前施打完畢。

台中市政府規劃5000劑給9類防疫人員，預計本周五完成施打。（台中市政府提供）

另外5000劑將給第一線防疫人員，將於5處「疫苗快打站」施打，對象包含第一線防疫警察同仁、第一線消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、居家檢疫替代所工作人員、居家檢疫關懷人員（里長、里幹事），預計週五施打完畢。

台中市政府特別納入「前線醫護的托育人員」施打，是考量很多醫護人員可能被臨時徵召，或是24小時值班處理疫情相關事項，孩子就須交給保母或相關機構照料，因此決定分配疫苗給收托人員施打。

(中時新聞網)