氣候恐影響收成 小麥期貨價大漲 23:002021/06/01 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場憂心氣候影響小麥種植，再加上大陸強勁的需求支撐價格，帶動1日美國小麥期貨價大漲。芝加哥期貨交易所（CBOT）7月小麥期貨1日盤中勁揚3.28％，報每英斗6.8525美元。雪梨大宗商品經紀商IKON Commodities顧問服務主管霍伊（Ole Houe）表示，美國與加拿大氣候乾燥，市場憂心加拿大小麥與美國玉米產量。 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 (工商 ) #小麥 #氣候 #期貨價 #大漲 #憂心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 周玉蔻臉書又獨家爆疫苗抵台時間 網驚：難怪股票大漲 11:082021/05/18 政治 金管會將強化兩大措施 04:102021/05/18 財經要聞 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 《熱門族群》外資回頭 貨櫃三雄亮燈 10:522021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 517停電 比照513事故研擬補償 00:302021/05/18 財經 財經熱門新聞 高端疫苗跌停鎖死 八大公股卻買超6755萬元 - 財經 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 蔡政府大聲力挺 高端卻苦吞2跌停 這幾波走勢洩端倪 - 財經 高端吞第2根跌停 9000張等著賣 專家說話了 - 財經 上市公司薪資出爐 這2家年薪破400萬 台積電排第18 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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