市場憂心氣候影響小麥種植，再加上大陸強勁的需求支撐價格，帶動1日美國小麥期貨價大漲。芝加哥期貨交易所（CBOT）7月小麥期貨1日盤中勁揚3.28％，報每英斗6.8525美元。雪梨大宗商品經紀商IKON Commodities顧問服務主管霍伊（Ole Houe）表示，美國與加拿大氣候乾燥，市場憂心加拿大小麥與美國玉米產量。

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