在紐西蘭新興太空產業準備起飛之際，紐國1日宣布與美國太空總署（NASA）簽署太空協議，成為第11個加入由NASA主導的「阿提米絲協議」（Artemis Accords）的國家。

「阿提米絲協議」是一份支援NASA在2024年讓人類重返月球、登陸火星的太空合作藍圖。

紐西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）表示，紐國是少數有能力發射火箭至外太空的國家之一。

馬胡塔說：「紐西蘭承諾確保下一階段的太空探索，是以安全、永續與透明的方式進行，而且完全遵守國際法。」紐西蘭對於永續使用從月球或太空其他地方帶回的礦物這方面格外感興趣。

總部位於加州的小型衛星發射公司Rocket Lab，4年前從紐國的瑪希亞半島（Mahia Peninsula）試射火箭，為紐西蘭寫下歷史。

來自紐西蘭的Rocket Lab創辦人貝克（Peter Beck）表示，簽署阿提米絲協議證明紐國在太空產業的重要性增加，並開啟與NASA合作的機會大門。

紐西蘭可能會有第二個發射地，紐國政府1日宣布與毛利人合作，購買坎特伯雷（Canterbury）的土地，作為太空發射基地。

紐西蘭的太空產業估計價值17億紐元（約12億美元），太空製造業每年創造約2.5億紐元收入。

美國駐紐西蘭代理大使科弗特（Kevin Covert）表示，越來越多國家在外太空設置研究站、發送衛星，或甚至發射火箭，外太空逐漸變得擁擠，阿提米絲協議提供一套準則，以維持安全和透明的環境，激勵太空探索、科學與商業活動。

截至目前，簽署「阿提米絲協議」的國家包括美國、澳洲、英國、加拿大、義大利、日本、盧森堡、韓國、阿拉伯聯合大公國，與烏克蘭。巴西也曾透露加入意願。

(工商 )