美國總統拜登4月時宣布，6月底前將把數百萬劑疫苗分配至全球國家，但至今疫苗外交進展緩慢。美國官員近日透露，美國可能將75％的疫苗交由全球疫苗分配計畫COVAX，保留四分之一直接分配。

獲得美國疫苗的國家迄今仍屈指可數，美國國際開發總署（USAID）新任署長鮑爾（Samantha Power）日前赴國會山莊作證時，透露美國可能採行的疫苗分配規畫。

鮑爾向參議院撥款委員會表示，美國75％欲分享的疫苗可能透過COVAX分配，並保留四分之一直接分配給美國選定的國家。

匿名的白宮官員指出，上述分配計畫尚未拍板，最終的分配比例可能有變。

美國同意釋出的疫苗共有8,000萬劑，包括6,000萬劑美國生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，以及2,000萬劑輝瑞、莫德納與嬌生疫苗。美國尚未授權在本國使用阿斯特捷利康疫苗，不過全球多國已批准該疫苗，待美國食品藥物管理局（FDA）批准後，才會將它送交海外國家。

白宮官員表示，美國的疫苗分配計畫仍未底定，這一直是白宮與聯邦政府的政策討論主題，涉及的對象還有COVAX，以及製藥商和物流專家等其他外部相關人士。

美國逾半數民眾至少施打1劑疫苗，超過1.35億人完成疫苗注射，有效讓確診率和死亡率降至疫情爆發以來最低水準。

許多國家向美國尋求疫苗援助，但迄今只有墨西哥與加拿大合計得到450萬劑。美國也承諾提供韓國足夠的疫苗，為55萬名與美軍一同在朝鮮半島效力的軍人施打。

拜登5月17日矢言提供更多疫苗予其他國家，他當時表示，美國將成為全球其他國家的疫苗庫。拜登強調，有別於大陸與俄羅斯的手法，美國不會利用疫苗獲得其他國家的支持。

(工商 )