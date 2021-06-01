全國疫情進入三級警戒，民眾減少外出改訂外送或上網購物，卻也讓物流、外送忙翻。一名物流司機透露，這段時間貨量比雙11甚至比過年還誇張，他忙到一整天沒吃飯，買包洋芋片在車上想解饞，結果竟有婦人來敲窗，說他口罩沒戴好要檢舉。眾多網友看了心疼不已，紛紛高呼：「辛苦了」、「正義魔人可以閃遠一點嗎」。

一名物流司機在臉書社團《爆怨2公社》發文指出，因為疫情影響，大家宅在家狂買，造就他們的貨量比雙11甚至比過年還誇張。因為一整天沒吃飯，他買包洋芋片在車上解饞，結果一名婦人敲窗、拍照説：「先生你口罩沒戴好我要檢舉你」，之後快速跑掉。

讓這名物流司機忍不住OS：「靠腰啊，一個人可以不用戴口罩好嗎？送一整天了連吃東西也被亂。下大雨又全身濕答答。但最近真的好累，累積的貨不知道什麼時候才可以清的完。」。

心酸發文讓眾多網友不忍，紛紛留言鼓勵：「辛苦了」、「辛苦了 同行」、「辛苦了，居然遇到瘋子，相關事宜都公布這麼久了，還出來耍什麼白痴呀」、「辛苦了！遇到瘋子，真的心很累！在外奔波的行業，真的累累」、「正義魔人可以閃遠一點嗎」、「真的太辛苦了！那麼多所謂的正義魔鬼」、「我昨天早上11點開始跑外送，到晚上12點沒吃飯，一方面是外送量真的不是開玩笑，尤其是雨天，一方面就是.....

吃飯真的要看其他人的臉色啊」。

(中時新聞網)