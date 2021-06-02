美國藥廠莫德納今天向美國食品暨藥物管理局申請全面批准其研發的COVID-19疫苗，成為第2家尋求監管機關核准並廣泛使用的藥廠。目前莫德納在美國只取得緊急使用授權。

莫德納（Moderna Inc）的競爭對手美國藥廠輝瑞（Pfizer Inc）和其合作夥伴德國生技公司BioNTech，已於數週前向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請全面批准使用它們研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

全面批准使用疫苗可能是緩和疫苗猶豫（vaccine hesitancy）的重要步驟，美國和其他富裕國家境內的疫苗猶豫愈來愈令人憂心。

全面批准使用疫苗，也可讓藥廠可以直接行銷它們的疫苗，以及幫助企業和政府機關為員工施打疫苗。

莫德納表示，未來數週將持續以滾動方式提供數據給食品暨藥物管理局，並要求優先審查。

莫德納已與美國政府達成協議，供應3億劑COVID-19疫苗。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），超過1億5100萬劑莫德納疫苗已配送至美國各地，截至5月30日為止，已施打約1億2450萬劑。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1100601

(中央社)