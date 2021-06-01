大陸演員唐嫣和羅晉2018年10月領證結婚，去年2月迎來女兒報到，夫妻倆對家庭十分低調，從未曝光女兒長相，今（1日）是大陸兒童節，唐嫣難得曬出同框女兒的照片，祝女兒節日快樂，沒想到釣出老公羅晉狠吐槽一句話，笑翻眾人。

唐嫣1日在微博曬出母女背影合照，只見她抱著1歲多的女兒，站在江邊欣賞風景，雖然沒露出正臉，仍感覺氣氛相當溫馨，唐嫣也發文獻上祝福：「寶貝，節日快樂呀！也祝福全天下的小朋友們兒童節快樂！」

唐嫣難得曬女兒。（圖／翻攝自微博）

唐嫣和羅晉互動有趣。（圖／翻攝自微博）

唐嫣一Po文，除了粉絲激動女神難得曬女兒，羅晉也忍不住在留言區現身，但卻是替女兒打抱不平，吐槽寫下：「快樂啥呀，大六一的還被她媽媽安排去上課，一點也不快樂！祝福全天下不上課的小朋友們兒童節快樂！」而唐嫣似乎被老公的哀怨語氣逗樂，特別回覆「爸爸，今天是兒童節特別活動哦！」讓羅晉聽了再搞笑說：「此微博為證，等她認識字了，希望她可以看到今天她爺佬子是怎麼冒著生命危險挺她的」，十分幽默。

而網友看到唐嫣不只罕見曬娃，還公開和老公有趣互動全笑翻，尤其羅晉替女兒喊屈那段，紛紛直虧「是女兒奴沒錯了」、「好有愛，這是虎媽貓爸」、「爸爸抗議無效」、「哈哈 替女兒不開心也要聽老婆的」，一家人互動衝上微博熱搜榜造成討論。

(中時新聞網)