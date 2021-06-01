受能源價格大漲影響，歐元區5月消費者物價指數（CPI）較去年同期勁揚2％，增速創下2018年10月以來新高，並超越歐洲央行（ECB）訂立的「接近但略低於2％」目標。但ECB官員早已表態通膨升溫僅是短暫現象，因此不太可能改變現行貨幣寬鬆立場。

歐盟統計局（Eurostat）1日公布，歐元區19國的5月CPI年增2％，不僅高於4月的年增1.6％，更勝過分析師預期的年增1.9％。其中，能源價格大漲13.1％最為驚人，高於4月增幅10.4％。

美國、加拿大與英國近日陸續鬆綁防疫限制，經濟逐步解封導致通膨升溫，歐元區如今也面臨相同狀況。

扣除波動較大的能源與食物價格，5月核心通膨年增率僅0.9％，略高於4月的年增0.7％，但與市場預期相符。歐盟統計局亦公布，歐元區4月失業率從3月的8.1％略降至8％，但仍遠高於疫情爆發前水平。

(工商 )