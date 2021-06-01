紐約西德州原油7月期貨價1日盤中上漲2.8％，每桶報68.21美元，而倫敦布蘭特8月期油上漲2.38％，每桶報70.97美元，改寫3月8日以來盤中新高。儘管亞洲部分國家疫情升溫衝擊需求，但全球主要石油消費國美國夏季開車用油高峰來到，加上中國數據顯示工廠活動迅速擴張，市場樂觀看待原油需求可望攀升，帶動周二油價走高。

(工商 )