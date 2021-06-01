夏季用油高峰來到 布蘭特期油升破70美元 23:102021/06/01 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約西德州原油7月期貨價1日盤中上漲2.8％，每桶報68.21美元，而倫敦布蘭特8月期油上漲2.38％，每桶報70.97美元，改寫3月8日以來盤中新高。儘管亞洲部分國家疫情升溫衝擊需求，但全球主要石油消費國美國夏季開車用油高峰來到，加上中國數據顯示工廠活動迅速擴張，市場樂觀看待原油需求可望攀升，帶動周二油價走高。 美恢復供油速度緩慢 汽油價格升抵7年高點 國際油價反彈 連動原油正向ETF大漲 (工商 ) #全球 #每桶報 #用油 #夏季 #高峰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗接種有成 美新增與死亡病例數持續減少 07:392021/05/18 國際 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 BMW 將於 2025 年前砍掉近半「燃油動力編成」 M 性能部門同步確認油電化 09:552021/05/18 汽車情報-汽車新聞 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 10:182021/05/18 財經 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 《國際產業》美「汽油荒」緩解 部分地區油槽仍見底 12:512021/05/17 財經 恢復供油 美東缺油稍獲緩解 13:052021/05/17 財經 疫情升溫又停電 新北9萬4205戶停電 21:182021/05/17 生活 517停電 比照513事故研擬補償 00:302021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 財經熱門新聞 高端疫苗跌停鎖死 八大公股卻買超6755萬元 - 財經 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 台驊：航運業今年一帆風順 - 財經要聞 - 工商時報 服務業重創 外送救不了餐飲業 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。