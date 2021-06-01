台灣新冠肺炎疫情持續升溫，中天當家主播盧秀芳近日在《世界越來越盧》大膽說出真心話，直言台灣此刻疫情只有一個解答，這個答案就叫疫苗，更表示台灣人最憤怒的原因，就是為何大家要等待一隻不確定的疫苗，讓網友看了大快人心，影片更在短短2天飆破百萬點閱，還一度登上YouTube發燒榜冠軍。

盧秀芳近日在中天《世界越來越盧》談到台灣疫苗政策，勇敢吐真心話，直言台灣此刻疫情只有一個解答，那就是疫苗，更表示對總統蔡英文很有意見，不解現在人命關天，有了疫苗可以解救多少台灣人寶貴生命，但小英總統仍堅持要跟原廠買疫苗，就算是上海復興代理的德國疫苗，這個疫苗也不能要，讓她真的看不懂。

盧秀芳表示現在真的很難想像，台灣2千多萬人，都在等一隻叫做台灣自產疫苗，這個疫苗現在2期也不知道是不是做完了，三期是肯定沒有，直指這支疫苗現在為止實在有太多問號，而包括輝瑞等其他疫苗，都已經經過認證也不是問號了，讓她不能理解也不能接受台灣人為何要等一隻不確定的疫苗，而這點也是台灣人最憤怒的原因！

盧秀芳一席話引發大批網友共鳴，紛紛在影片下方留言支持「萊豬要進口想擋都擋不了，疫苗要進口一擋再擋，這種鬼島政府真正夭壽」、「實在看不下去了，連佛光山救苦救難的疫苗都要擋，這個政府太可惡」，該影片也在短短2天內突破百萬點閱，還一度登上YouTube發燒榜冠軍，議題持續發酵中。

(中時新聞網)