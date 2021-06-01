PTT鄉民對小商人的反應一面倒 (翻攝PTT)

PTT鄉民質疑網紅小商人為英系立委側翼 (翻攝PTT)

PTT鄉民質疑網紅小商人為英系立委側翼 (翻攝PTT)2

近期衛福部採購500萬劑仍未完成二期試驗的國產高端疫苗，引發朝野立委關注有無內線炒股嫌疑。網紅小商人昨晚爆料，韓國瑜的高雄市青年局長林鼎超持有9萬6千股高端股票。但PTT網友卻一面倒表示「96張故意講成9.6萬股？想帶風向？」鄉民還加碼爆「小商人是某個英系立委培養的側翼。」

衛福部上周宣布將採購高端疫苗500萬劑，消息一出，綠委高嘉瑜、民眾黨立委張其祿、藍委賴士葆、時力黨團皆出面質疑是否有內線炒股之嫌。周一股市開盤，高端股價應聲跌停，蔡總統在周一下午時罕見出面緊急喊話「已做內部清查，沒有炒股問題。」

小商人周一晚在臉書發布林鼎超財產申報資料，並質疑林鼎超在2020年1月取得持有9萬6千股高端股票，是不是在炒股？有沒有財富自由了？其文章也被媒體報導並轉發至PTT。

未料PTT鄉民竟不買單，直言「96張講成9.6萬股？」、「96張，這樣叫大戶炒股？」、「9.6萬股，騙那些沒錢買股票的覺青倒是滿有用的」、「去年1月買的，那時才3百多萬能炒啥股，明文忘記的手提箱就夠了」、「這種帶風向的文就別來股票版丟臉了」、「快給我們疫苗好嗎，側翼別潑髒水了。」

不久後小商人再度在臉書發文表示，林鼎超持有高端股票是事實，鄉民想透過誰有高端股票，來揣測誰有通天本領，這代表髒水是網友自己潑的，要說蔡政府幫林鼎超家族炒股，這說法合理嗎？

但鄉民仍不買單並表示「小商人在說什麼，完全看不懂，但感覺很慌亂」、「96張可以當主力？這個人應該沒買過股票」，網友甚至加碼爆料小商人是「英系立委養的人，靠臉書帶風向的側翼」、「就某英系立委下面的人。」

(中時 )