國內疫情延燒，鴻海集團創辦人郭台銘近日欲引進500萬劑德國輝瑞疫苗。前民進黨立委郭正亮今天上宅神朱學恒臉書直播談疫苗，最高峰吸引逾2.5萬人收看。他表示，郭台銘團隊買的疫苗是一個三方合約，就算今天送件，但他了解到的內幕是，有個比經濟部部長王美花還高的高層，認為三方合約不等於原廠授權的雙邊合約，如果結果真是這樣，那民意很可能會爆炸。

宅神朱學恒臉書直播。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

以科學角度來看，關於國產疫苗是完全不科學的，為何民進黨堅持要簽約？郭正亮說，民進黨政府原本以為1000萬劑AZ疫苗和500萬劑MDZ疫苗會即時進來，照理來說會有1500萬劑，6、7月慢慢打，8月順勢推國產疫苗上市。但讓蔡政府促不及防的是，國內疫情在5月15日就爆發了，結果現在海外的疫苗全部跳票，AZ扣掉COVAX平台分配的，1000萬劑只來了11萬劑，500萬劑莫德納，只來了15萬劑，都不到1成。

而現在民間捐贈的疫苗，目前傳出消息的除了佛光山的50萬劑嬌生疫苗、郭台銘的500萬BNT劑、雲林縣長張麗善委託生技公司採購的100萬劑嬌生和AZ疫苗、孫文學校校長張亞中牽線的1000萬劑(500萬劑BNT疫苗與500萬劑陸製國藥疫苗)。這些加一加也有大約1000萬劑。那麼問題來了，如果這些疫苗都放進來，那後面的政府採購的1千萬劑AZ疫苗、500萬劑莫德納也都進來，外購加起來就有2500萬劑外國疫苗，更何況日本方面也有意要捐，這樣國產份額不就被占掉了？

而現在實際情況是，蔡政府面臨日本方面的疫苗可能叩關、佛光山、郭台銘都要捐，沒有合適理由能拒絕3大勢力。

郭正亮說，前民進黨立委沈富雄私下向他透露，郭台銘1日送件，若最後沒通過，那會是鋪天蓋地的輿論反彈，這會非常嚴重。郭正亮強調，上次停電，黨內很多獨派就已經很OX了，這次疫苗也都普遍傾向打美國疫苗，正因為獨派很多都是學醫、學理工的，都認為美國的比較靠譜(美國疫情已趨緩)，這根本和統獨無關，政府說法獨派根本聽不下去。

蔡英文曾經說過：「一個執政黨對人民痛苦無動於衷到這種地步，這是台灣的悲哀。」但對於膽敢提醒她這件事的人，她似乎也還是無動於衷，只有蘇貞昌衝冠一怒為朱學恒花籃～ft.郭正亮 YT傳送門： https://youtu.be/ypGHRgicHeY Twitch傳送門： https://www.twitch.tv/otakuarmy2 蔡英文曾經說過：「一個執政黨對人民痛苦無動於衷到這種地步，這是台灣的悲哀。」但對於膽敢提醒她這件事的人，她似乎也還是無動於衷，只有蘇貞昌衝冠一怒為朱學恒花籃，所以今天我們要為已經變成周玉蔻和民進黨眼中釘的郭正亮舉辦入獄前慶祝大會，讓他好好吃最後一餐５０盎司戰斧牛排～～～ 今日菜單【沒有贊助，花費為:4500元】： 美國戰斧牛排外帶餐 佐餐酸裸麥麵包一份、今日例湯4人份 爐烤美國精選戰斧牛排50盎司、小洋芋；青花菜、櫻桃番茄 紅酒醬汁、辣跟芥末籽沾醬、檸檬 根據ｅｔｔｏｄａｙ的報導：【疫情嚴峻，許多確診者死亡後直接被火化，讓難以見到最後一面的家人悲痛萬分。新北市土城區一名60歲男子確診住院，跟家人說想穿上最喜歡的套裝，卻在衣服送達前離世並火化，讓帶著衣服想送行的太太無法達成心願，哭到不能自已。】 我生平最討厭明明做錯事，卻反而想要藉機反敗為勝把錯誤怪到別人頭上，但看看民進黨現在做的不就都是這樣的事情嗎？國產疫苗做不到三期期中報告就要施打，二期沒解盲政府就下定五百萬劑，然後你所做的不是用科學來說服我，你所做的是做假圖來騙民眾，圖片上只標註ＭＯＤＥＲＮＡ二期收６６０人，渾然不顧其他有別的二期正在招募中，跟後面三期作了數萬人的數據，只呈現這部分的數據，然後還丟資料給媒體【打臉】鄉民，孩子，是否打臉不是你說了算，因為照這個二期收案完成的標準，高端跟聯亞的數據應該是零！你敢呈現嗎？ 我就問阿亮一件事情，國產疫苗跟引進外國疫苗之間到底有甚麼衝突，要讓國家機器每天想盡辦法找新的理由阻擋疫苗進口，蔡英文還拖了四天才出來，怎麼搞得，是不是感冒了啊？ 根據聯合報的報導：【歐盟的疫苗護照系統基礎設施6月1日將準備就緒，預定在7月正式啟動。歐盟執行委員會5月31日提議，應容許14天前完全接種過疫苗的民眾在歐盟國家之間旅遊時，不需接受病毒檢測和隔離。衛報報導，隨著歐盟感染率呈下降趨勢，27個歐盟會員國基本上已將7月1日訂為「數位綠色通行證」（外界普遍稱為「疫苗護照」）啟用和解除限制之日。】台灣怎麼辦，我們要因為錯誤的疫苗政策而自外於全世界嗎？ 而且今天我又獲得了一個新成就，請叫我計畫通，成功的用四個花籃吊出了一個神隱很多天不面對的行政院長蘇貞昌，請叫我光頭殺手!就跟我用美食跟三上悠亞誘惑郭正亮一樣!我超擅長設陷阱埋伏光頭的!【國文教室時間: 出自五代後蜀「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」十六個大字。大意是為官者本已有俸祿，卻還要去搜刮民脂民膏，雖然天底下的百姓是好欺負的，但上天的神明卻是難以被欺騙的。其暗含著對官員的警告，即警告官員切莫貪腐，不要魚肉百姓，否則會遭到上天的懲罰。】，人間福報曾昭安老師【春秋雜論】古代的戒石銘:【清代學者朱象賢曾在《聞見偶錄》中寫道：「大堂之前俱立一石，南向刻『公生明』三字，北向刻『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺』十六字……考舊典，此名戒石。所刻十六字，乃宋太宗賜郡國以戒官吏，立於堂前。」戒石所刻十六字，屬於古代諸多「官箴」之一種。古代統治者為維護其政權，特頒製「官箴」，用以勸誡規範官員，促使其公正用權，從政為善。】 阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​ 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb​ 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9​ 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年6月1日 星期二

郭正亮強調，郭台銘送審的BNT疫苗案，是一個三方合約，台灣下訂單直接從德國出貨來台、但是訂單分潤有40%要給代理的大陸上海復星醫藥，而這個約的好處是，讓參與合約的各方都能依約拿到處理的費用。但目前傳出的內幕消息是，有個比經濟部部長王美花還高的高層，該先生認為三方合約不等於原廠授權，如果結果真是這樣，那結果就爆炸了。因為政府本身就已無法和BNT原廠進行「雙邊授權」議約，簽不出來，而郭台銘都做球給政府了(外國疫苗公司幾乎都只和中央政府交易，多不會和地方政府交易，易產生運輸入境遭海關扣押問題)，只看衛福部要不要用了。

(中時新聞網)