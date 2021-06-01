網路上常有人分享「路上看到正妹」、「求認識」的照片，不過其實背後可能都是套好招。一名網友抱怨，有朋友想分享自己的照片，請他貼社團，他認為太假而拒絕，就遭對方罵小氣，氣得他回「我很小氣，而且超級小氣」。而網友看完也恍然大悟，原來網路上的正妹照都是這樣來的，驚呼「真假掰！」。

一名網友在《爆怨2公社》貼出與友人的對話截圖，只見對方先問原PO有沒有加入爆廢公社或正妹那種社團，接著表示「我給你一張在捷運上拍的照片，你幫我貼到上面好嗎」、「標題就打有人認識這個女生嗎？求認識之類的」，原PO回應對方可以自己貼，對方表示會穿幫，原PO認為太假了，要對方找別人，對方回「一個小忙也不肯，真的很小氣」。

氣得原PO說：「對啊！我很小氣而且超級小氣，要衝人氣就自己貼照片不就好了，搞得好像路上要發現大正妹一樣的套路，可以不要那麼假掰嗎？？能不能當網紅都是命中注定的好嗎？」。

眾多網友看完紛紛回應：「滿滿的套路啊」、「真瞎 難怪一堆類似的貼文 都自導自演」、「原來一堆超商捕捉妹子 什麼神腿無意間捕捉 然後變成新聞的就是這樣來的哦」、「原來那種前方有奶妹，請問單兵如何處置的那種文，是這樣來的」、「真ㄍㄟㄅㄞ」。

(中時新聞網)