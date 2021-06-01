大同（2371）於今天（6/1）晚上10時許公告，今日接獲一位同仁確診通知，該同仁因家人染疫而被匡列，已於上週六在防疫旅館隔離中，目前症狀除喉嚨不適外，尚無其他症狀發生。此確診同仁工作性質為行政幕僚，並無公務外出或對外接洽，平日上班接觸對象單純，本公司將持續與同仁聯繫給予必要之協助與關懷。

大同表示，目前公司已完成辦公室、公共區域與空調系統全面清潔之消毒作業，同時調查該同仁於公司內之足跡及接觸史，對於與其有直接接觸之同仁已要求進行快篩，而間接接觸人員則須居家自主健康管理、每日量測體溫回報公司。

本公司與集團各子公司於疫情發展之初，即已超前部署，實施分流、分區、居家上班，並要求每日強制佩戴口罩、量測體溫、勤洗手、工作環境定期清潔消毒等嚴謹的防疫措施，並將持續攜手同仁共同對抗疫情守護健康。

大同強調，公司業務及營運一切正常，未受該事件影響。

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(中時新聞網)