據外媒最新報導，世衛組織(WHO)已批准對大陸科興生物新冠疫苗緊急使用授權，該組織向各國及採購機構保證它符合安全、高效等各方面國際標準。科興疫苗將成為第2款大陸自製並獲得世衛組織緊急使用授權的新冠疫苗，在此之前，大陸的國藥疫苗亦曾於5月7日獲得世衛組織緊急使用授權。

綜合外媒報導稱，根據世衛組織發出的一份電子郵件聲明，WHO已經批准了科興疫苗的緊急使用。世衛組織「向各國家與提供資金者、採購機構與社區保證，科興疫苗符合安全、高效和製造方面的國際標準」。

科興疫苗由總部設於北京的科興製藥公司生產。世衛組織批准後，科興疫苗將被列入通過COVAX計畫銷售的藥物清單，以及接受國際採購訂單的先決條件。

5月7日，世衛組織總幹事譚德塞宣佈將中國國藥的新冠疫苗列入了緊急使用清單，它也成為了清單內的首支非西方疫苗。

關於中國科興生物技術有限公司生產的COVID-19疫苗，世界衛生組織的專家們早前就發現它可以有效預防60歲以下的成年人傳染COVID-19病毒，但是仍舊缺乏一些有關嚴重不良副作用風險的質量數據。

(中時新聞網)