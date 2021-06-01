PTT網友發現八大行庫買進高端疫苗 (翻攝PTT)

八大行庫買進高端股票 PTT鄉民回應 (翻攝PTT)

八大行庫買進高端股票 PTT鄉民回應 (翻攝PTT)2

國產高端疫苗目前仍未通過二期認證，衛福部卻在上周宣布採購500萬劑，遭朝野立委質疑炒股，高端股價周一跳水跌停，下午蔡總統立刻出面信心喊話「已做內部清查，沒有人炒股。」有PTT鄉民發現，6月1日合庫、土銀、台銀等8家官股銀行，合計買超高端股票共6755萬元，鄉民傻眼表示「官股銀行有被下令要救高端股價？」

PTT股票版有鄉民發文揭露6月1日當日8大行庫買超前30名的股票，結果發現近日爭議不斷的高端疫苗赫然在列，但高端疫苗股價已連續2天跌停。

鄉民對8大行庫買超高端股票十分不解，且紛紛表示「官股買高端，被強迫的？」、「可憐阿，被強迫接垃圾」、「是有被下令要救高端？」、「鈔錢佈署？」、「到底護高端護什麼意思？」、「是不是有很多高官被套牢阿？」、「被打電話關切買的嗎？」、「總統昨天都出來說話了，8大不做點面子不行」、「國家機器統統給我動起來。」

(中時 )