中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），外型甜美還擁有精湛舞技，被譽為「最正啦啦隊女神」，近來轉戰影視圈，表現也相當亮眼，日前她和樂天女孩筠熹一起前往宜蘭錄外景節目《愛玩客》，節目今(1日)播出，她也在IG預告粉絲，並曬出性感泡湯照，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

Yuri在社群發文：「今天晚上十點愛玩客要看唷～好想念可以出去放風吃吃喝喝的日子啊！」只見她和筠熹都將頭髮紮起來，全身只圍了一條浴巾，渾圓雙峰呼之欲出，性感指數破表。

陳怡叡好身材包不住。(圖／翻攝自IG)

Yuri還加碼在限時動態中貼出一張「犯規的庫存照」，自爆「因為浴巾吸水變重，要掉了」，可以看到她胸前浴巾往下滑落，豐滿上圍和深邃事業線一覽無遺，她也趕緊用手撐住浴巾以免走光，但卻藏不住傲人身材。

網友看了都暴動，直呼太羨慕主持人小鐘，「這樣可以嗎」、「鐘哥好爽」、「小鐘哥豔福不淺啊」、「下世要做小鐘哥，好多美女呀」。Yuri不僅是啦啦隊成員，也拍攝過不少大銀幕作品，如《練愛iNG》、《刻在你心底的名字》等。

不過人紅是非多的她，上月初與前男友在家親密做運動的舊影片被翻出，事後經紀人認了是很久以前的「居家情侶健身」影片，當時不小心手滑上傳，但很快就刪除了，不知道為什麼多年後又被拿出來討論，但還是謝謝大家的關心。

(中時新聞網)