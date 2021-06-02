有些人剛出社會那幾年不太起眼，年紀漸長才有耀眼的成就，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，獅子座、處女座、金牛座年輕時往往沒有突出的表現，中年過後事業才開始起飛，到了晚年迎接爆發的財運，可說是大器晚成的星座代表。

▍1.獅子座

獅子座年輕的時候氣勢凌人，對自己太過有自信，聽不進旁人的建議，就算身邊出現貴人，也不願意放下身段接受對方的建議或幫助，所以人脈比較差，就算有能力也比較沒有發揮的空間。不過，獅子座的個人魅力很強，所以還是有不離不棄的追隨者，他們做事有魄力，做決策很果斷，能獲得同輩人的支持，加上他們肯努力打拚，勇於闖蕩，所以年紀越大越有成就，財運也隨之水漲船高。

▍2.處女座

處女座年輕的時候因為龜毛、鑽牛角尖的個性，往往人緣不是很好，而且給人一種眼界小、眼光短淺的印象，不過他們的優點就是觀察力強、願意學習，無論其他人有多嚴厲，外界環境有多惡劣，都能沉著的面對，仔細認真的處理手邊的事情，自然而然的累積經驗，所以當他們年齡大了，會成為一個有智慧的長輩，注定大器晚成，晚年將會收穫財富。

▍3.金牛座

金牛座的個性穩重，很愛錢又很擅長理財，他們不會做冒險的投資，會低調的研究如何讓存款不斷翻倍，避開風險較高的賺錢方式，持續不斷的累積財富，長期下來，透過穩定的投資，讓他成為低調的富翁，晚年超有錢。

(中時新聞網)