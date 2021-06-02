最近以來，任天堂（Nintendo）的動物森友會遊戲大受歡迎。因為新冠肺炎疫情，人們待在家裡的時間需要娛樂，加上遊戲內容剛好讓無法出門的大家，在虛擬世界中相見，因此成為炙手可熱的產品。

很難相信這麼當紅的產品，是出自一家已經一百三十一歲的公司。任天堂在一八八九年創立於京都，是一家人瑞級企業，但是它所推出的Wii或Switch，就跟動物森友會一樣，一點「老態」也沒有。

雖然公司的娛樂版圖不斷擴展，跨足樂園、電影等，但是公司還是把重點聚焦在電玩遊戲上。任天堂社長古川俊太郎認為：不分心是很重要的。

十年前，公司決定積極地把瑪利歐、動物森友會、薩爾達傳說等公司的經典之作，擴展到電玩遊戲外。公司走出舒適圈範圍，擴展到四大領域：商品、手機、主題樂園，以及視覺內容。

在商品的部分，任天堂不限於推出兒童類產品（例如瑪利歐娃娃），而是擴大到跟知名運動品牌聯名（例如瑪利歐運動鞋）；在手機的部分，則是推出手機應用程式。

在主題樂園的部分，今年三月，「超級任天堂世界」在大阪環球影城開幕，目前因為疫情暫時關閉。在視覺內容的部分，任天堂預計明年推出超級瑪利歐電影。

如此豐富的產品規劃，公司還是讓自己從「頭」開始，保持聚焦於公司近半世紀的營收源頭：電玩遊戲。

古川俊太郎已經在公司工作二十七年，三年前成為社長。在接受快速企業雜誌（Fast Company）專訪時，他強調，任天堂的任務核心還是只有一件事：用公司出品的硬體，玩公司出品的軟體。

快速企業雜誌分析，任天堂一直以來的成功，通常都是因為創造了特別的產品，無論是Switch，還是動物森友會，很難想像其他公司能夠打造出這些產品。任天堂非常了解，推出一大堆不怎麼特別的產品，可能會損害公司小心翼翼呵護的品牌。

古川俊太郎說明，任天堂之所以決定擴展版圖，是因為想要認真投入，將創意與品質極大化。舉例來說，二○一五年時，公司宣布與環球影城的合作。據了解，任天堂投入了高達五億七千萬美元興建「超級任天堂世界」。

「超級任天堂世界」由公司的王牌程式設計師、被稱為「瑪利歐之父」的宮本茂操刀，把電玩遊戲帶入真實世界。古川俊太郎表示，因為主題樂園非公司的專業所在，因此公司必須擁有很好的合作夥伴。

開幕營運了幾個星期，「超級任天堂世界」獲得的佳評如潮。園區精緻地重現了電玩遊戲的場景，照片乍看之下，有可能會被誤認為是電玩遊戲的螢幕。在園區內，處處都有像是找到復活節彩蛋的驚喜，符合了任天堂推出的產品必須要夠特別的標準。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 418期》)

《EMBA 世界經理文摘 418期》

(中時新聞網)