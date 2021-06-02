受到新冠肺炎疫情影響，不少公司開始讓員工在家上班。過往的管理方式不再管用，主管不能再隨時走到員工辦公桌旁，關心他的工作狀況，如何管理遠距團隊，也成為主管的日常挑戰。

在這樣的情況下，有些主管可能會為了想知道，員工在家是否確實有在工作，而監控員工的螢幕時間，甚至進行微管理（micromanage），整天不斷用通訊軟體、電子郵件連絡員工，以確保達成進度。然而，這種行為不只會讓員工感覺不被信任，更容易打斷他們的工作節奏，導致員工無法有高生產力。

團隊管理平台道光（Pathlight）執行長克瓦姆（Alex Kvamme）指出，在遠距管理時，激發員工工作動力、提升生產力非常重要，但要做到這點，全天監控絕對不是好的方式。

更好的方式應該是，主管設立明確目標，讓員工有所依循，並將重點放在結果上。例如，設立明確的衡量標準，如截止日期、營收數字、產出目標等，並由最終結果來衡量是否達成工作目標。

此外他也提醒，遠距工作最忌諱的就是模糊的溝通。主管應提供團隊多一點資訊和回饋，隨時讓部屬知道公司的重要資訊，以及優先事項。

定期公開、直接地溝通重要事項，能讓每個人都知道公司接下來的方向，以及該如何達成目標。

在必須遠距上班的時候，能夠隨著情況彈性調整管理方式，才能讓員工保持生產力及向心力。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 418期》)

《EMBA 世界經理文摘 418期》

(中時新聞網)