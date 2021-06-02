山林挖筍、蓮田採藕，

到產地品嘗食材的新鮮滋味；

踏山尋梅、緣溪步行，

體會多元文化共譜的深厚歷史，

透過10條深度旅遊路線，

和馬繼康一起放緩步調，行腳台灣，

慢慢來，才能看見好風景。

無論是走訪食材產地，

觀賞稻海翻飛，細嗅蓮花飄香，

重溫恬適的農村時光；

抑或親臨歷史現場，

尋訪古道、走入山林，

觀察歲月留下的遺跡。

透過馬繼康生動的文字敘述，

體會食材產出的辛苦與得來不易，

並思考歷史遺留給後世的課題，

讓我們更親近這塊養育我們的土地。

本書特色

◆一步一腳印，發掘台灣的深層魅力

跟著深度旅行家馬繼康一起深入鄉鎮，領略恬適的農村風光和淳樸人情；踏遍山林、沿海慢行，閱讀寫在自然風景中的歷史故事，重新認識台灣每一寸土地。

◆旅行二三事，全面拓展你的視野

「奉茶」文化為何會逐漸式微？太平山蘊藏何種豐富林產，讓掠奪者對它虎視眈眈……了解這些隱藏在檯面之下的故事，讓你的旅行不再是走馬看花，能更深入了解當地的人文景象。

◆別出心裁的行程走訪，讓你玩得和別人不一樣

在享用當季食材大餐前，先體驗收成的辛苦；實際走訪歷史事件的發生地，才能有最深刻的感悟，依循書中的行程走一趟，不僅鍛鍊腳力，更能充實心靈，以身體力行愛台灣。

【精彩書摘】

進入蓮鄉，讓你流蓮忘返

在台灣賞蓮一向有「南白河、北觀音」之名，就栽種面積、花期來說，白河的蓮花都略勝一籌，每年從六月份起，蓮花季便揭開序幕。台南白河結合在地文化，創造出獨特的蓮花觀光產業，使得每年的蓮花季都有許多人不遠千里而來，只為親眼一睹蓮花的丰采。

白河蓮花的種植面積達到三百公頃，鎮內有田地的地方，幾乎都能看到蓮花。在公所的規劃下，區域內大致可分為以下幾個賞花區：白河賞蓮區、大竹賞蓮區、玉豐賞蓮區、主題賞蓮公園。

「食用」的蓮花

如畫般的荷花田。(《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

聰明的農人將睡蓮製成睡蓮茶，香氣特殊，也成為尋花者的最愛。除了熟為人知的蓮子、蓮藕等產品外，所有小吃店的食材都以蓮花為主角，蓮花茶、荷葉飯、蓮子布丁、蓮花果凍等等，讓遊人的視覺與味覺同時都獲得滿足。

含苞的新鮮蓮花烘乾後泡茶喝，有清涼降火之途；將蓮葉曬乾沖泡飲用，也具降血壓、去血脂、減肥之功效。蓮蓬曬乾加冰糖煮茶，還可預防流鼻血或治瘀血、腹痛等症狀；嫩莖可醃漬，製作成可口的醬菜。蓮花可說幾乎整株都是寶。

藕粉背後的層層工序

新鮮蓮蓬。(《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

採收蓮藕需要出動小山貓(挖土機)，然後再利用人力手工挖掘與採集，小山貓後面除了跟著撿拾的農人外，還有成群結隊前來找蟲吃的白鷺鷥。趁空檔時和小山貓駕駛聊了一下，大哥說他一天工資有五千元，話剛說出口就引來眾人的欣羨。不過他說看來好賺，但這份工作只有在農忙時期，英雄才有用武之地，且密集的工作時間，再加上不斷操作搖桿，得付出手腕發炎或疼痛的代價，雖不用彎腰撿拾，但也是辛苦工。在還沒有小山貓可利用之際，所有的蓮藕挖掘都靠鋤頭人力翻動，辛苦更勝百倍。

一分錢一分貨的道理

將藕粉刮片。(《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

挖出來的沾土蓮藕被集中送到工廠裡清洗削切，所有的蓮藕都必須靠人工除去不必要的連接點，只保留中間含有大量澱粉的部分，大約十五斤的蓮藕方能做出一斤的蓮藕粉，期間也必須注意溫度的控制，否則整桶蓮藕水發酵也就前功盡棄了。

台灣的蓮藕粉主要產地就是在台南白河地區，若依照這樣繁複且辛苦的生產成本計算，每斤應該在台幣三、四百元之間，也許你覺得貴，但只要看過一次製作過程就會知道，這其實算是合理的價格。每次帶朋友去體驗如此粗重的工作，雖然累但卻也更清楚地了解蓮藕粉製作的難處，每一處都不能偷懶。

(本文摘自《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

【作者簡介】

馬繼康

以旅遊為工作主軸的行動者，身分多元，工作範圍涵蓋帶團、演講、上課、寫作、廣電節目，目的是透過旅行傳遞美好生活態度與價值。已造訪歐、亞、非三洲共計39個國家與地區，也熟知台灣特色景點。曾任台灣師範大學、世新大學講師、太魯閣國家公園義務解說員、世界遺產協會講師、文山、士林社區大學講師、國際領隊，亦曾擔任金鐘獎評審。部落格「紅色旋轉木馬」獲第二屆、第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活品味部落格】決選入圍；「台灣旅行學」課程為台北市社區大學98學年度最佳課程之一。

著作

《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》

《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》

《翻轉旅程――不一樣的世界遺產之旅》

《慢旅。台灣：15條深度旅遊路線，看見台灣最美的風景》

《788分之1的感動：世界遺產紀行》

《旅行•定格》

《Hohaiyan！跟著原住民瘋慶典》

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馬老師的旅遊跑馬地

《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創

(中時新聞網)