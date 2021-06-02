城鎮漫步、鐵道尋訪，

品味老建築的迷人風韻；

部落慶典、民俗盛事，

感受最道地的風土人情，

透過10條深度旅遊路線，

和馬繼康一起放緩步調，行腳台灣，

慢慢來，才能看見好風景。

走進舊時繁華小鎮，

閱讀藏於老建築及傳統工藝中的歲月故事；

遍訪全台民族盛典，

媽祖遶境、阿美族豐年祭，

收穫滿滿的人情味……

透過馬繼康生動的文字敘述，

了解老建築結構與舉行民俗祭典背後的涵義，

帶你一同感知台灣的人文之美。

本書特色

◆一步一腳印，發掘台灣的深層魅力

參加原住民的傳統慶典、踏上追隨媽祖鑾轎的信仰之路；循著舊山線見證世代變遷；走進小鎮觀摩失傳的國寶級工藝，擁抱台灣文化的多元與獨特。

◆旅行二三事，全面拓展你的視野

鹿港為何一夕間從繁華轉為衰頹？在以前，搭火車居然比坐轎子還慢……了解這些隱藏在檯面之下的故事，讓你的旅行不再是走馬看花，能更深入了解當地的人文景象。

◆別出心裁的路線設計，讓你玩得和別人不一樣

化身太魯閣勇士翻山越嶺，體會原始生活的艱辛、參訪全台僅存的扇形車庫，見證百年來火車的變遷……從風俗民情與建築風格中見證台灣的發展史，讓旅行不僅有趣，更具知性。

【精彩書摘】

日本神社 vs.天主教堂

天主教堂如若亞方舟。(《慢旅。台灣：風俗美景：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

我的洄瀾日式遺跡之旅從新城開始，位於此地的新城天主堂有濃濃日式風格，建築規模依舊鮮明，處處都有日本神社的影子。

進入第二座鳥居門就是神社參道，兩旁石燈籠已經換新，也夾雜舊時的洗石子石燈籠，續走到底，階梯前尚留一對守護靈獸，是日式神社常見的犬。進入第三道鳥居就可看到神社基座，如今改為聖母亭，左手邊的涼亭是昔日的手水舍，進入神社參拜前，必須在這裡洗淨雙手及身心，而整顆花崗岩鑿刻的水池，如今被置放在教堂內，成為教徒眼中的聖水。

豎立的紀念碑不顯眼地擺在花園一角，碑石正面刻著「殉難將士瘞骨碑」，他們遠渡重洋來到台灣，大概也料想不到自己身後竟然是在他鄉，暫且拋開他們侵略者的角色，從人性角度來看，還是非常傷感的一件事。

移民到台灣的日本村莊

慶修院。(《慢旅。台灣：風俗美景：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

從西元一九一一年開始，日本陸續在花蓮建立吉野(位於花蓮縣吉安鄉)、豐田(位於花蓮縣壽豐鄉)、林田(位於花蓮縣鳳林鎮)移民村。政息物失，目前保存比較完整的移民村只剩豐田社區，只有在此才能找到當時生活與規劃的蛛絲馬跡。

豐田社區雖然小， 但裡面道路設計成棋盤狀，每戶人家的土地一望即知是經過規劃的方形。當時村內有提供農業及家政技術指導的移民指導所、維護治安的駐在所以及醫療服務的醫療所，更有信仰的寄託。而吉野移民村的移民多是日本四國吉野川沿岸來的，除了以故鄉來命名移民村外，更是為了安定遠渡重洋開墾思念故鄉的心靈依託，籌建屬日本真言宗高野派的「吉野布教所」，就是現今的「慶修院」。

保存在建築中的歲月故事

美崙溪畔的日式建築。(《慢旅。台灣：風俗美景：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

建於西元一九四三年日據晚期，建在美崙山上的松園別館，拱廊及園內挺立的琉球松為其特色。此地當初為日軍兵事部辦公室，居高可俯瞰花蓮港及太平洋，如今搖身一變為市民藝文活動的重要據點。站在這個制高點，可以了解當時日本人的用意，港口、醫院、車站、官舍都在周邊，形成完善的生活圈。美崙山的另一邊是前身為花蓮港廳神社的忠烈祠，尚志橋連接的筆直林森路，是當年鋪滿碎石的神社參道，鳥居門早就不知去向。而接近百年歷史，沒有爭議的瓊崖海棠，在明禮路上拱出一條綠色隧道，乃為一九〇八年紀念花蓮港醫院(今花蓮醫院)落成而栽種，是花蓮市最美的一景，也算得上是國寶級路樹。

(本文摘自《慢旅。台灣：風俗美景：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創)

【作者簡介】

馬繼康

以旅遊為工作主軸的行動者，身分多元，工作範圍涵蓋帶團、演講、上課、寫作、廣電節目，目的是透過旅行傳遞美好生活態度與價值。已造訪歐、亞、非三洲共計39個國家與地區，也熟知台灣特色景點。曾任台灣師範大學、世新大學講師、太魯閣國家公園義務解說員、世界遺產協會講師、文山、士林社區大學講師、國際領隊，亦曾擔任金鐘獎評審。部落格「紅色旋轉木馬」獲第二屆、第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活品味部落格】決選入圍；「台灣旅行學」課程為台北市社區大學98學年度最佳課程之一。

著作

《慢旅。台灣：尋味訪古：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》

《世界遺產：跟著深度旅行家馬繼康看世界：不一樣的世界遺產之旅2》

《翻轉旅程――不一樣的世界遺產之旅》

《慢旅。台灣：15條深度旅遊路線，看見台灣最美的風景》

《788分之1的感動：世界遺產紀行》

《旅行•定格》

《Hohaiyan！跟著原住民瘋慶典》

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馬老師的旅遊跑馬地

《慢旅。台灣：風俗美景：跟著深度旅行家馬繼康遊台灣》/四塊玉文創

(中時新聞網)