國內本土疫情持續延燒，由於政府提供施打疫苗數量嚴重不足，許多民間團體表達願意協助採購、捐贈疫苗，當然也引來不少政治口水。財信傳媒董事長謝金河表示，在疫情嚴峻時刻，有人看壞台灣，甚至見縫插針到處放火，大家互相撕裂，但他認為，如果台灣快完蛋了，台幣一定崩潰大跌，但今天台幣強升，創下27.5元兌1美元紀錄，代表「錢比人更愛台灣」！

謝金河在臉書發文指出，這兩天，每個人幾乎都變成疫苗專家，他身邊有一些不喜歡台灣的朋友，這半個月終於出現難得的開心。「一直以來，他們都覺得台灣就完蛋了，怎麼我一直說好？過去一年多以來，台灣防疫不錯，他們說是運氣好，這回出現破口，他們開心了，有人甚至說可以開香檳了！」

謝金河認為，住在這個島上的每一個人都可以有意識形態，有立場，他都給予尊重，「但我們生於斯、長於斯，只有這個地方好，我們的世世代代才會更好，偏偏我有一些朋友，他們不喜歡台灣好。這兩年，我說台灣會好，我知道有一些朋友很恨我。」

他指出，現在全台灣的焦點都在疫情及疫苗，通常這事發生，全島應該禍福與共，互相扶持共度難關才對，但此時見縫插針的人到處放火，大家互相撕裂！也許台灣幾十年都這樣過，碰到大事情，最好別讓自己太激動。

謝金河說，台灣這艘船一直都行駛在風浪中，像中國軍機頻頻繞境，有人說台灣風雨飄搖，這是個人心中直覺感受，但台灣一直有個定海神針，在絕望悲傷的時候，看看錢往哪裏跑，如果台灣快完蛋了，新台幣一定立刻崩潰大跌！今天，台灣的天空快炸鍋了，但新台幣強力升值，而且創下27.5元兌1美元的紀錄，這代表錢比人更愛台灣。

5月15日台灣進入三級警戒，謝金河透露，他身邊很多朋友都說股市一定崩盤，其實台灣最沈重的一天是5月12日，那天台股盤中一度大跌1417點，為了幫大家打氣，他提醒大家不要看到黑影就開槍！到今天為止，台股又回到17000點。「不管風浪再大，記得台灣永遠是我們的家！」

(中時新聞網)