【回憶殺】41歲大陸女星姚晨擁有許多影視作品，然而她的私生活卻讓人霧裡看花，她和演員凌瀟肅從學生時期開始交往，畢業後結婚一起在演藝圈打拼，原是一段佳話，2人卻在2011年離婚，姚晨還遭爆料婚內出軌，讓凌瀟肅談起這段婚姻只能用「恨之入骨」四字來形容。

姚晨原本的夢想是舞蹈家，卻考進了北京電影學院，她和同班同學凌瀟肅相愛，2人總是形隱不離，畢業後更是直接結婚，由於凌瀟肅是電影世家，他和姚晨進入影視圈後，給了她不少資源，2005年，在凌瀟肅的介紹下，姚晨演出《武林外傳》的郭芙蓉一炮而紅，又接連演出了好幾部知名作品，人氣不斷攀升，兩人開始聚少離多，2011年正式離婚。

姚晨和凌瀟肅的婚姻不歡而散。（圖/翻攝自微博）

當年姚晨的公關團隊將凌瀟肅塑造成世紀大渣男，把離婚原因推到凌瀟肅和他的現任妻子唐一菲身上，姚晨還特別出來闢謠，發出這篇公關稿是意外，然而2014年知情人士在網路上爆料，2人的離婚原因其實是姚晨曾出軌4次，第一次是在2003年，姚晨拍攝《都市男女》時，演員果靜林時常去探班，2人過從甚密是眾所皆知的事，當時全劇組都以為果靜林才是姚晨的男友。

圈內人都知道姚晨對孫紅雷曾經非常有好感。（圖/翻攝自微博）

東窗事發後，姚晨哭求凌瀟肅原諒，而深愛妻子的凌瀟肅也答應了，沒想到姚晨又和導演周小剛傳出緋聞，2人合作《武林外傳》認識，在拍攝期間關係十分親密，儘管外界都在瘋猜2人關係，他們卻口徑一致澄清彼此只是合作夥伴，2008年姚晨和孫紅雷合作《潛伏》，將2人的人氣推上高峰，姚晨十分欣賞孫紅雷的能力和才華，多次向對方示好但都被冷淡回應。

姚晨和凌瀟肅最後還是走上離婚這條路。（圖/翻攝自微博）

這次精神出軌成為壓垮駱駝的最後一根稻草，凌瀟肅終於提出離婚，姚晨卻不願意，2人的婚姻關係降到冰點，直到姚晨遇到了攝影師曹郁，再次墜入愛河，同時凌瀟肅拍攝《愛出色》認識了唐一菲，時常對她訴苦婚姻生活，2011年，姚晨和凌瀟肅正式離婚，姚晨嫁給了曹郁，而凌瀟肅娶了唐一菲，這段愛恨糾葛才終於落幕。

(中時新聞網)