當我們因為種種原因陷入孤立時，不只會感到孤單寂寞，更會對於自己的處境感到羞愧，因為我們的社會把孤立無援的人給污名化了。60歲的單身女作家芙爾沃克，本身是位資深心理復健諮商師，卻在生活處處碰壁時，與其他人一樣羞於向人求助。當她終於走出孤立後，她決定對面臨同樣問題的人伸出援手，把經驗寫成《你可以獨立，但不孤立》一書，希望當誰也找不到人可以倚靠的時候，提供暖心、坦誠而撫慰人心的建議。以下是重點書摘：

每一個讓我得以掙脫孤立牢籠的經驗啟示，底下都有一個必須打破的迷思。這些迷思曾經誤導我，讓我繼續陷於孤立，也呼應我們文化給孤立者貼上的汙名。

不幸的是，面對孤立的處境，我們經常會自責，以社會汙名來評判自己。事實上，當我們最需要向外求援時，我們往往會阻止自己這麼做。孤立背上汙名，對它的迷思和信念打擊著我們的信心，摧毀我們努力建立新連結時所需要的勇氣、希望和資源。

以下提及的迷思主要源於社會汙名，會造成我們陷入孤立處境：

造成我們陷入孤立處境的迷思與破除建議。(圖/商周出版提供)

造成我們陷入孤立處境的迷思與破除建議。(圖/商周出版提供)

思索這些讓人陷入孤立的迷思時，就可以理解為什麼人們為了避免被評斷、看輕或排擠，會不願意踏出腳步，朝別人伸出手。

要打破孤立，答案看似簡單明瞭，就是「走出去」，例如去當志工、加入團體運動，或去上上課，但是當這些迷思和信念打擊我們的社交信心時，要這麼做就不容易。這些根深柢固的思考模式會阻礙我們求助及建立所需的支持，能察覺到這一點，我們對自己跟對別人才會有更多耐心和同情心，也更願意接納。

不幸的是，社群媒體會增強和利用社會汙名，甚至把社會汙名變成一種武器，加深這些迷思對我們的影響。我們每天都會看到惡意的評論，到最後變得麻痺無感，認為這些汙名化、羞辱和沒有禮貌的言行是數位時代所必然。就算我們不是這麼脆弱，在我們最寂寞、最孤單的時候，得不到一個「讚」、被刪好友，或是在貼文底下看到殘忍的留言，還是會讓人覺得很受傷。

我個人就是最好的證明，經歷一整天忙著安撫生氣和焦慮的家屬的諮商工作，心力交瘁時對社群網路的動態總是特別敏感。上週我下班回到家後，打開臉書，不知道為什麼，一個我真的很喜歡也很敬佩的朋友突然刪了我。我立刻陷入自我懷疑，就像十三歲的孩子被同學拒絕一樣。然而，不消幾分鐘，這些陰鬱的感覺消失了，我想到隔天要去一位好友家吃晚餐。我心中充滿喜悅及感激，這段友誼得來不易，我投入了許多愛、努力、耐心和寬恕。謝天謝地！這才是真實的、美好的連結，而不是網路上虛無縹緲的關係。事實是，社群媒體會讓我們覺得自己永遠都不夠好，但充滿愛的、實際的關係才能帶來真正的歸屬感。

在走出孤立的漫長旅程中，我得到許多啟示；擔任了二十多年的諮商師，面對嚴重孤立的人，我學到很多也從中獲得許多經驗。我想要分享建立一個更好的支援網路的方式。此刻我們最需要的就是擴大真實社群的支持，降低網路社群、汙名化、愈來愈少面對面對話溝通所造成的問題。殘酷的世界裡，我們可以溫柔相待。

《你可以獨立，但不孤立》書封。(圖/商周出版提供)

(中時新聞網)