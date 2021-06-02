以色列、英國等疫苗施打率過半，紛紛邁向解封，新加坡也打響亞洲第1槍，宣布6月中後逐步解封；但同時，越南卻傳出2代的新型變種病毒，為何新加坡現在敢喊出放寬警戒等級，是過度樂觀、還是有備而來？

●強強合體！越南出現「超危險」2代變異株

日前，越南檢出2019新冠病毒的全新變異株，疑似結合2種傳染性極強的變種病毒：一是印度變種B.1.617、一是英國變種B.1.1.7。這2款變異株都被世衛（WHO）列為最危險的「全球等級疑慮」，後者正是華航、萬華案主角，也是近期台灣大流行的元凶。

據越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）告訴路透社，越南出現的新變種，兼具前述2者特性：「本體是印度變種，又具有某些英國變種的變異特徵」。他強調，這次的最新突變「極度危險」，在空氣中傳播速度更快，實驗觀察也顯示，該病毒的複製能力非常迅速。

根據約翰霍普金斯冠狀病毒資源中心（Johns Hopkins Coronavirus Resource Center），自5月以來，越南確診數陡升、增幅超過50%，目前已經累計47死。阮清龍告訴美聯社，他推測，這波感染潮跟越南的新變種病毒脫不了關係。

●新加坡拚解封 李顯龍：6月13日起放寬警戒等級

入春以來，亞洲陷入水深火熱。除了台灣的防疫神話徹底幻滅，馬來西亞確診數也突破新高，最早爆出第2波感染潮的印度，重症與死亡案例頻傳。不過，就在越南傳出「變種病毒2代」的噩耗時，新加坡卻宣布了部分解封計劃。

新加坡總理李顯龍今天直播分享當地防疫作法，並宣布：「如果情況持續好轉，確診數也有下降，6月13日後，我們應該就能放寬限制。」

新加坡政府從去年春天就下訂疫苗、年底開打。如今當地25%民眾完成2劑施打，也成功控制傳染潮，是亞洲目前堪稱最安全的地方。(示意圖/Shutterstock)

去年春天，新加坡單日有超過900人確診，政府連忙下訂疫苗、年底開打。如今，當地25%民眾完成2劑施打，也成功控制傳染潮，是亞洲目前堪稱最安全的地方，《彭博新聞社》先前報導，有不少富豪趨之若鶩、赴新加坡避難。

5月中旬，台灣防疫出現破口幾乎同時，新加坡也迎來大規模的醫院、機場群聚感染事件。當時發現，有許多感染源不明，且經病毒基因定序，找到為數不少的印度變種B.1.617.2。

但新加坡許是已和變種病毒交手過，當下就迅速祭出極嚴格、效期長達1個月的措施。具體作法包括：第一時間宣布餐廳禁止內用、嚴禁2人以上群聚、上班上課改在線上進行等。民眾也紛紛感受到這波危機，乖乖待在家，如今看來成效不錯，感染趨勢沒有再上升。

「過去2週，社區感染的人數已趨於穩定，我們為了守護國民安全，祭出的嚴格管控措施已經收效，」李顯龍說。

●「還會有更多新變種」 新加坡：要靠常篩來抑制

如今又傳出更強的病毒變異株，新加坡並沒有掉以輕心。「還會有更多變種病毒出現，面對傳染力超強的新冠病毒，必須持續調整策略，並將戰略升級，把新冠病毒控制下來。」李顯龍分享新加坡的抗疫作法：「主要靠3件事，包括檢疫、接觸者疫調、打疫苗。」他強調，在未來，這些措施都必須做得更快更廣。

篩檢方面，只要是有群聚的地方，比如公司、婚禮現場、體育場等，都該常態地運用快篩工具，就跟進出室內要量體溫一樣。「不只選擇性篩檢，廣泛、頻繁地篩檢，才能對抗傳染力更強的變種病毒，」他說。

●「家中感染」是大宗 以家戶為單位隔離

另外，他們也發現，家中感染是新冠病毒最容易擴大傳播的途徑。因此修改規定，如果有一人疑似感染、進行篩檢，當局就會立刻要求，家中所有人都跟著自我隔離；因為如果等到該感染者的篩檢結果出爐，才來隔離，恐怕他的家人早就把病毒帶往其他地方了。

為了讓接觸者疫調更有效率，當局也開發出應用程式TraceTogether、實聯制數位系統SafeEntry，運用藍芽裝置和QRCode掃碼登記，完整地追蹤確診者的足跡。

資料來源：CNN、NPR、Bloomberg、Straits Times

(中時新聞網)