40出頭的小周投入時下熱門Uber行業，為了多賺一點錢，經常憋尿載客，沒客人時才趕緊找加油站上廁所。2周前發現小便時越來越不順，有時會解不乾淨，總是滴滴答答的，直到有次載客後遭投訴車上有尿臭味，才趕緊就醫，確診罹患攝護腺慢性發炎並開始服藥治療。後來周先生與老婆「人與人的連結」時竟然成弱雞，起初怕丟臉不敢就醫，在老婆陪伴下才提起勇氣，尋求中醫治療再造「性」福，小便不順的問題也同時獲得改善。

人生中醫診所楊永榮醫師表示，舉凡工作壓力大、長期久坐少動或需要輪班的工作型態，例如在無塵室工作、或職業駕駛司機等，因無法規律解尿，養成憋尿的習慣，長年累積結果就容易產生頻尿、急尿、尿不乾淨等排尿障礙問題，進一步出現勃起不全的症狀。男性朋友若有類似症狀應及早治療，切勿羞於就醫。

楊永榮醫師表示，舉凡工作壓力大、長期久坐少動或需要輪班的工作型態，例如在無塵室工作、或職業駕駛司機等，因無法規律解尿，養成憋尿的習慣，進而出現勃起功能障礙。（圖／NOW健康提供)

西醫認為縱慾過度、手淫過度、性荷爾蒙不足，或糖尿病、酒精中毒、吸菸過量、過服安眠藥、營養失調、生殖器變型等，都會造成勃起不全。中醫觀點則認為勃起不全主要原因，在於情緒壓力、煩惱過度而磨損心脾，導致陰虛火旺及肝氣鬱結、氣虛無力引起。詳細深究，最起碼有6種不一樣的原因。

楊永榮醫師指出，中醫在治療勃起功能障礙方面，比起西醫更重視病因，同樣是勃起不全症狀，不同病因對應不同用藥，以求藥到病除，並在調理身體後達到治本之效。他舉例，若是命門火衰，即腎無力，可用壯陽起痿丸溫腎扶陽；若操煩過度思慮傷脾，以歸脾湯加巴戟天、淫羊藿、蛇床子、仙茅、葫蘆巴、沙苑蒺藜等藥材補益心脾。至於早洩的治療原則為滋陰清熱、固澀精關，需要時搭配心理建設療法，紓解致病的壓力。

中醫治療以對症下藥的方式治標治本，安全性高，又能調理身體。前述個案則屬於溼熱下注，熱傷宗筋，溼氣組絡，也就是慢性腰子、尿道、膀胱發炎，或是糖尿病人會造成的勃起不全。需要先以清熱除溼法，疏通陰莖內海綿體內之溼氣，然後再養精益腎，即可獲得改善。

楊永榮醫師也提醒，除了上述的工作型態從業人員之外，如有抽菸習慣、三高患者也是男性勃起不全的危險族群，應提高警覺。男性朋友平日可多食用羊肉、大蒜、韭菜等有滋陰補陽效果、高營養成分的天然食物，作息正常，適度運動培養體能，對維持良好性能力都有不錯的效果。

(中時新聞網)