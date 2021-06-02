新冠肺炎不僅威脅國人生命健康安全，也影響著每個人的生活習慣，在台灣戶外空間也需配戴口罩的情況下，醫師呼籲切勿戴著口罩運動，以免發生危險。

●戴口罩運動易加重負擔 不論有氧或靜態都不宜！

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，不論是快跑、慢跑、騎車運動、爬山，或是瑜珈、筋骨身展等靜態活動或是有氧運動，都不應戴口罩執行。

戴口罩運動易加重負擔，不論有氧或靜態都不宜！(圖/今健康提供)

●戴口罩運動２大問題：恐加重負擔、口罩失效！

黃軒醫師表示，外科口罩會增加吸吐氣的阻力，研究推測與口罩已成濕布有關，此時肺部需耗費更大的力氣運作，容易耗損體力，配戴者就連走路都會感覺氣喘吁吁。

而N95口罩會減低氧氣濃度3.2%，增加二氧化碳8.9%，在一開始運動時就容易滯留二氧化碳，且容易超標，這也使得身體需做出代償增加新陳代謝，這也增加體力消耗很大的負擔。而有氣喘等慢性肺病或心臟病等心肺功能不佳者，更是要注意絕對避免。

戴口罩運動２大問題：恐加重負擔、口罩失效！(圖/今健康提供)

另一方面，運動在正常情況下是一定會流汗的，流汗便會使得口罩浸濕，會失去阻擋病毒飛沫傳染的功能，病菌也就可能隨著水氣進入口罩，失去防護力。

●防疫兼顧體能，在家運動最妥當！

防疫兼顧體能，在家運動最妥當！(圖/今健康提供)

黃軒醫師提醒，要做好防疫又得維持生活健康，在現在防疫當前人人室內外都得配戴口罩的情況下，最好的方式就是在家運動，如此不僅能夠在家防疫，也可以做到有氧運動，且一般情況下無需配戴口罩。若要在外運動，應時時注意防疫，並配戴好口罩，運動建議以散步、漫步的方式進行，其它的應全面避免，以免危及生命安全，發生憾事。

(中時新聞網)