近來養生風潮盛行，有些人會喝精力湯當作早餐，補充正餐不足的營養素，尤其是外食族，事實上，多數民眾都可飲用，以促進腸胃道蠕動，幫助消化吸收與代謝，但部分疾病患者，建議與醫師及營養師討論後再飲用。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，像精力湯這類的蔬果汁屬於高營養密度的食物，在空腹的時候吃，可促進腸胃道蠕動，幫助消化吸收與代謝，提供一天活力的來源，不失為一種養生方式。

所謂營養密度，是指營養成分（公克）與熱量（卡路里）的比值，可以看出水果在相同的熱量下，所含各種營養素的種類與含量多寡，如果數值愈高，屬營養密度高的水果，代表營養價值愈高；高營養密度的食物在白天食用，可以得到充分的吸收、利用與代謝。

但不少人的身體無法適應這樣的蔬果汁，有些人喝個兩、三天的蔬果汁，就會出現腸胃不適或腹瀉等症狀，若發現不適合，就別太勉強自己。

蘇秀悅說，最重要的一點是，雖然精力湯營養價值高，但一個人的營養也不是只靠精力湯就能獲得，而是要均衡飲食，各種食物互相搭配來獲得足量的營養素。

對很多病人而言，都希望由食物來增強免疫能力，尤其是正在接受治療的癌症病患，都會希望從食物中獲得較多的抗氧化物與營養素。

蘇秀悅提醒，在治療階段，不建議生飲蔬果汁，因為在治療過程中，身體原有的免疫力會因藥物或治療方式而下降，因此不建議生食，食物最好都經過烹煮再吃。

(中時新聞網)